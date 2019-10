Câncer de mama em Sergipe foi tema do Almoço Somese

25/10/19 - 12:38:07

Outubro é o mês de prevenção do câncer de mama e para debater sobre o assunto, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) recebeu como convidado nessa quinta-feira, 24, o Mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe, Dr. Pablo Neruda de Carvalho Rocha, que abordou o tema: “Câncer de mama em Sergipe”.

O palestrante é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, fez curso de especialização em Mastologia e Imagenologia mamária pelo IGM (Instituto de Ginecologia e Mastologia) da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência / SP. Atua no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe com o cargo de Mastologista/ Preceptor da residência médica de Mastologia e GO do HU/ UFS

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a mortalidade do câncer de mama no país é baixa em relação a outros países. O Brasil está situado na segunda faixa mais baixa com uma taxa de 13 por 100 mil, ao lado de países desenvolvidos como EUA, Canadá e Austrália, e melhor do que alguns deles, como a França e o Reino Unido. Por outro lado, figura também na segunda faixa mais alta de incidência de câncer de mama entre todos os países. Nesse caso, a taxa de incidência é de 62,9 casos por 100 mil habitantes (taxa padrão utilizada mundialmente).

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, o tema escolhido câncer de mama foi bastante oportuno porque estamos no mês de prevenção. “É importante que as mulheres realizem os exames de rotina como mamografia e autoexame das mamas porque prevenir é o melhor remédio”, pontuou Dr. Aderval.

Para o palestrante, Dr. Pablo Neruda, foi muito importante o espaço aberto para a Sociedade Brasileira de Mastologia no mês de conscientização do câncer de mama. “Poder dialogar com os colegas sobre a situação atual do câncer de mama em Sergipe, as dificuldades passadas pelos pacientes e implicações que aumentam a mortalidade, foi gratificante. Essa interação com os colegas que são formadores de opinião é extremamente positiva”, destacou Dr. Pablo.

O cardiologista, Dr. José Espino, destacou que a palestra foi oportuna e o que foi debatido sobre a prevenção do câncer de mama é algo que se deve se pensar sempre. “O Estado deveria proporcionar uma atenção melhor para o cidadão, disponibilizando atendimento de qualidade, exames específicos com resultados rápidos para que a taxa de mortalidade da doença caia”, explicou Dr. Espino.

O Dr. João Macedo, especialista em endocrinologia e medicina alternativa, comentou que a palestra trouxe à tona vários problemas que afetam o diagnóstico e o tratamento oncológico do câncer de mama. “É importante discutir os problemas e buscar soluções e oferecer atendimento de qualidade para a população”, explanou Dr. João.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas