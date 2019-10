CONBASF REALIZA ASSEMBLEIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEFINIR METAS

25/10/19 - 12:43:57

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) realizará no próximo dia 30, às 14h, uma Assembleia Ordinária com os prefeitos e prefeitas de todos os municípios consorciados.

A reunião ocorrerá no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), localizado no endereço Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, S/N, bairro Capucho.

Na Assembleia será apresentada a prestação de contas do ano de 2019; discussão e aprovação de proposta orçamentária para 2020; e a apresentação dos projetos para construção dos Aterros Sanitários no Baixo São Francisco (Canindé de São Francisco e Japaratuba) pela Secretaria Estadual do Turismo, conforme debatido em consultas públicas realizadas no mês de setembro com representantes sociais das localidades.

O superintendente do CONBASF, Mário Rosa Albuquerque, ressalta a importância de todos os gestores dos municípios signatários participarem. “É de suma importância a presença de todos para que apresentem os nossos avanços e resultados, que têm sido extremamente positivos e definir uma linha estratégica para continuar avançando ainda mais para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico”, concluiu.

Fonte e foto CONBASF