CONFIRA NOVA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

Por intermédio da a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju divulga nesta sexta-feira, 25, nova pesquisa de preços de cestas básicas. O levantamento visa à auxiliar os consumidores aracajuanos na hora das compras.

A pesquisa foi realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) que, entre os dias 23 e 25, visitou oito estabelecimentos, nos quais obtiveram os valores praticados para 50 diferentes produtos da cesta básica.

Para o levantamento, foram considerados tanto produtos alimentícios, como carnes e frios, horta e pomar, assim como produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. Os dados coletados apresentam algumas variações de preços para o mesmo item. No caso do feijão, por exemplo, o menor preço encontrado para o quilo do produto foi de R$3,15, enquanto o maior preço encontrado foi de R$4,99.

Por isso, de acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, é fundamental que o consumidor pesquise os valores com antecedência. Além disso, o Procon Aracaju que o consumidor se atente à duplicidade de preços, prática considerada irregular. “É importante comparar a precificação indicada na prateleira e no produto com aquela registrada no caixa, no momento da compra”, explica Igor.

O coordenador do Procon Aracaju destaca ainda que as variações e preços encontrados referem-se aos dias em que o levantamento foi realizado. Por isso, ao fazer as compras, é possível que o consumidor se depare com valores diferentes, por conta de descontos especiais, ofertas e promoções. É importante também ressaltar que estabelecimentos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados entre si.

Confira a tabela completa.

Agendamento online

Para registrar reclamação no órgão, o consumidor pode agendar o dia e horário do seu atendimento, por meio do site procon.aracaju.se.gov.br. O sistema indicará no calendário os dias e horários disponíveis para o atendimento, possibilitando maior agilidade e eficiência.

Diante de dúvidas é possível ligar para o SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A sede do órgão está localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.