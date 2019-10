CPAC é contemplado com emendas parlamentares do Orçamento Geral da União

25/10/19 - 05:12:30

Em Brasília, o CPAC, representado pelo presidente do Consórcio, Marcelo Moraes, o superintendente, Evanilson Santana, e o diretor financeiro, Caique Gabriel, foi contemplado, mais uma vez, com emendas parlamentares individuais dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Maria do Carmo (DEM) e dos deputados federais Fábio Mitidiere (PSD) e Bosco Costa (PR),

Com esse aporte financeiro das emendas parlamentares será possível equipar a Unidade Regional de Transbordo de Ribeirópolis e os Centros Regionais de Triagem de Materiais Recicláveis dos municípios consorciados ao CPAC, minimizando assim as dificuldades na realização da coleta seletiva, triagem e destinação final dos resíduos sólidos.

A unidade de transbordo contemplará os 20 municípios do Agreste Sergipano, no tocante ao encerramento dos lixões ativos e a devida inclusão social e ambiental dos catadores dos lixões, a partir da inserção desses trabalhadores em cooperativas, em observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

Toda a equipe do CPAC, juntamente com os municípios consorciados, agradecem o empenho e a sensibilidade dos nobres parlamentares para com a execução da PNRS nos municípios do Agreste Sergipano.

Por Diego Mota – Innuve