Dois policiais militares são presos pela PF no combate à venda ilegal de anabolizantes

25/10/19 - 15:36:24

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (25) a operação “Reação Adversa”, realizada simultaneamente nos estados de Minas Gerais e Bahia.

Em Sergipe, agentes da PF cumpriram cinco mandados de prisão e os presos estão sendo acusados de integrar organização criminosa que seria responsável pela manipulação e comercialização ilegais de anabolizantes.

Entre os presos, estão dois policiais militares do estado de Sergipe, sendo um deles lotado no Getam e o outro no 5º Batalhão, em Nossa Senhora do Socorro.

A PF informou que as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um suspeito, em outubro de 2018, quando ele tentava despachar cerca de 60 unidades de anabolizantes através de uma empresa de transporte de cargas.

As informações passadas pelo comando da PM são de que está sendo instaurado Inquérito Policial Militar IPM) para apurar a conduta dos presos. De acordo com as investigações, eles não usaram a estrutura da PM para cometer os delitos.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam aparelhos de telefone celular, anabolizantes e matéria-prima utilizada para manufaturar os produtos, além de equipamentos utilizados no preparo das substâncias que eram comercializadas, com duas diferentes marcas próprias criadas pelo próprio grupo, além de equipamentos que estavam em dois imóveis alugados em Aracaju onde funcionavam uma espécie de laboratório clandestino, onde os anabolizantes eram produzidos de forma ilícita.

Os envolvidos responderão pela prática de crimes de contrabando, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, lavagem de dinheiro e organização criminosa.