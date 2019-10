GETAM do 6°BPM efetua a Prisão de autor de vários assaltos na cidade de Estância

25/10/19 - 12:51:30

Por volta das 10:30h da manhã de hoje, policiais militares do GETAM do 6°BPM, estavam realizando patrulhamento no Conjunto Paulo Amaral quando avistaram dois indíviduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, tentaram se evadir, os PMs conseguiram interceptar um suspeito de nome Amilton, nas dependências de um bar, local onde adentrou para desfazer-se da arma que o mesmo ilegalmente portava.

Amilton que é suspeito de vários assaltos nas redondenzas do IFS (Instituto Federal de Sergipe), bem como na BR 101.

Quando perguntado sobre a autoria, ele confessou ter roubado 3 celulares na noite de ontem.

Com isso a Guarnição do GETAM pede a população estanciana que quem o reconhecer se desloque até a Delegacia para imputar-lhe todos os crimes praticados

O indivíduo e a arma foi conduzido a DERPOL para que se tomem as medidas cabíveis.

Fonte e foto assessoria