Governo Federal promete investimento de 2 milhões para limpar as praias de Aracaju

25/10/19 - 13:33:22

Durante a tarde desta sexta-feira, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, como Presidente Interino, visitou as praias da capital sergipana, Aracaju, para avaliar os impactos causados pelo derramamento de óleo que atinge o nordeste brasileiro. O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), buscou acompanhar a visita para entregar uma Monção de Apelo, solicitando reforços do Governo Federal na limpeza das manchas de óleo.

“Tive uma grande dificuldade para chegar ao Presidente da República Interino, mas consegui e acompanhei a sua visita a Aracaju, entreguei essa Moção falando da necessidade de investimento federal para amenizar os impactos desse desastre ambiental, nunca visto antes no nordeste brasileiro”, conta.

Ao final da visita Anderson comenta conversa com Davi Alcolumbre. “A boa noticia que a gente tem é que o governo federal vai investir 2 milhões para limpar as praias, é o minimo, mas o primeiro passo está sendo dado, graças a nossa luta, nosso empenho, a gente conseguiu através do Governo Federal, dois milhões para limpeza e manutenção das praias atingidas”, destaca.

Por Juliana Paixão

Foto: Adriano Oliveira