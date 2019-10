HOMEM É PRESO APÓS TENTAR MATAR A EX-NAMORADA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

25/10/19 - 05:09:04

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (24), suspeito de tentar matar a ex-namorada no Povoado Alagadiço, em Frei Paulo.

A tentativa de homicídio aconteceu em março de 2017, no momento em que ele atirou contra a mulher que no momento estava com o namorado. Eles ficaram feridos, mas sobreviveram ao ataque.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu para outros estados e este ano retornou para Sergipe. E foi localizado e preso na cidade de Pedra Mole.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional, mas no dia 06 de novembro irá retornar para Frei Paulo para ser julgado no Tribunal do Júri.