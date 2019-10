Inscrições para a Residência Médica 2020 do Huse seguem abertas até dia 31

Após a inscrição online, o candidato deverá atentar-se ao envio da documentação pessoal e comprobatório do currículo lattes. São 16 vagas distribuídas nas especializações: Cirurgia Básica; Clínica Médica; Neonatologia e Pediatria

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Sergipe está, até o próximo dia 31, com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Residência Médica 2020, para vagas no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O processo foi iniciado no último dia 15 de outubro. A Residência Médica é a única forma de qualificação e especialização dos médicos no Brasil.

As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, através do site da Fundação Estadual de Saúde (Funesa): www.funesa.se.gov.br, no qual consta também o Edital 01/2019 Programa de Residência Médica, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Após a inscrição online, o candidato deverá atentar-se ao envio da documentação pessoal e comprobatório do currículo lattes para o e-mail: [email protected]

Os profissionais médicos interessados em participar do processo terão a oferta de 16 vagas distribuídas nas especializações em Cirurgia Básica; Clínica Médica; Neonatologia e Pediatria. As provas serão realizadas no dia 26 de novembro, às 8h, e as aulas iniciam no dia 1º de março de 2020 em todo o Brasil. De acordo com o coordenador da Comissão de Residência Médica – Coreme/Huse, o médico Fábio Alves, essa é a única forma de especialização para um médico que pretende se dedicar a uma área específica.

“O objetivo dessa qualificação é que os nossos médicos se tornem especialistas e trabalhem na nossa rede de assistência à saúde. Esse programa já está no seu 14º ano e a gente observa que os nossos ex-residentes trabalham nos vários pontos da saúde”, declarou.

O Huse tornou-se um hospital-escola após o Ministério da Educação (MEC) avaliar essa capacidade e o autorizar a ser um hospital portador de Residência Médica, passando a investir ainda mais nessa qualificação. Das 16 vagas distribuídas nas especializações, quatro são para Cirurgia Básica, quatro para Pediatria, seis para Clínica Médica e duas vagas para Neonatologia.