MOTOCICLISTA MORRE APÓS SER ARRASTADO POR CAMINHÃO EM LARANJEIRAS

25/10/19 - 08:44:37

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus que transportava trabalhadores deixou mais uma vitima fatal no interior do estado.

As informações são de que na tarde desta quinta-feira (24), Antônio Correia de Andrade Júnior, 56 anos, trafegava no km 77 da BR-101, em Laranjeiras, com sentido a Aracaju, quando acabou sendo atingido em um retorno.

Com o impacto, a moto e a vitima foram arrastados por cerca de 20 metros, já que o motorista não havia percebido a colisão.