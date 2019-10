Parceria entre Seduc e Cultura Inglesa vai ofertar bolsas de estudos para finalistas do Jovens Embaixadores

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) assinou, nesta quarta-feira (23), no gabinete do secretário, o termo de cooperação técnica com a Cultura Inglesa de Sergipe, que vai ofertar bolsas de inglês para os primeiros colocados no programa Jovens Embaixadores.

Para o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, a bolsa de estudos representa uma oportunidade para o aluno se aprofundar no conhecimento em Língua Inglesa. “É importante que o estudante continue se dedicando para colher os frutos desse momento”.

O programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa do governo norte-americano, e, no Brasil, é coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Há um mês, dez estudantes da rede pública estadual de ensino estiveram na Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto Lima e realizaram a última etapa para concorrer a uma vaga no programa em 2020, que leva o estudante a um intercâmbio de três semanas em Whashington DC.

De acordo com a coordenadora estadual do programa Jovens Embaixadores, Célia Gil, por meio do termo de cooperação, os dez estudantes irão receber uma bolsa de estudos durante um ano na Cultura Inglesa. “A parceria é mais uma ação para promover o aluno da rede pública”, explicou.

O diretor executivo da Cultura Inglesa, Julian Lawley, explica que a parceria visa ajudar os estudantes a compreenderem as dimensões que o inglês pode oferecer para o desenvolvimento da vida escolar e profissional. “Existem portas que podem se abrir para eles ao se dedicarem ao estudo e aprendizagem do inglês”, concluiu.