PM PRENDE SUSPEITO POR LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA EM POÇO VERDE

25/10/19 - 16:17:22

Os militares foram solicitados por uma mulher que estava sofrendo agressões físicas do seu esposo

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um suspeito por lesão corporal contra sua companheira. A situação ocorreu na zona urbana do município de Poço Verde, região centro sul do estado.

Os militares foram solicitados por uma mulher que estava sofrendo agressões físicas do seu esposo Wergson Pereira de Jesus, 26 anos. Chegando ao local, os policiais constataram a agressão e efetuaram a prisão de Wergson em flagrante.

O caso foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) para adoção dos procedimentos cabíveis.

Fonte: PM/SE