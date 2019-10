Polícia Federal deflagra Operação e cumpre cinco mandados de prisão em Sergipe

25/10/19 - 06:45:01

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (25), a Operação “Reação Adversa” com o objetivo de obter provas e fazer cessar as atividades de organização criminosa, instalada nesta capital, responsável pela importação, produção, distribuição e comércio de anabolizantes para diversos estados da federação.

As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um indivíduo, em outubro de 2018, no instante em que tentava despachar aproximadamente 60 (sessenta) unidades de anabolizantes através de empresa de transporte de cargas.

O aprofundamento das investigações revelou a existência de Organização Criminosa estruturada em forma de empresa, cujos membros possuíam funções específicas, tais como a de adquirentes de fármacos diretamente de fornecedores sediados na China, os receptadores dos produtos no Brasil, os encarregados por manipular e produzir os anabolizantes e, por último, os vendedores.

Como forma de manterem ocultas suas identidades, os membros da organização criminosa utilizavam-se de codinomes em suas transações comerciais, bem como criavam perfis em redes sociais, visando o incremento na distribuição dos anabolizantes Para aumentar seus lucros com a venda ilegal, os investigados adulteravam os produtos comercializados bem com enganavam seus “clientes” mediante a troca dos rótulos dos fármacos.

Na cidade de Aracaju foram localizados imóveis que eram utilizados pelo grupo investigado como “laboratório” e como depósito das substâncias produzidas. Destaque-se que tais produtos possuem sua comercialização controlada ou mesmo proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Neste sentido, verifica-se que conduta criminosa praticada além de ferir a legislação penal, atenta contra a saúde pública, pois as substâncias comercializadas são administradas via oral e também injetadas no corpo de seus usuários, na maioria jovens que desconhecem a origem e os perigos envolvidos com o uso desses produtos.

Estima-se que o grupo investigado tenha movimentado mais de 1 milhão de reais em aproximadamente 18 (dezoito) meses de atuação ilícita.

Ante o vasto material probatório amealhado, foram expedidos 08 (oito) Mandados de Busca e Apreensão e 05 (cinco) de Prisão Preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Sergipe, cumpridos nos estados de Sergipe, Bahia e Minas Gerais.

Os envolvidos responderão pela prática de crimes de contrabando, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O nome REAÇÃO ADVERSA refere-se aos efeitos nocivos dos anabolizantes ao organismo dos seus usuários, similar a ação da Polícia Federal em relação aos investigados.

As informações são da Polícia Federal em Sergipe

Foto: radialista Alex Carvalho, do programa Comando Geral da Rádio Jornal