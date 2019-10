Política não casa com bonzinhos

25/10/19 - 00:11:36

Diógenes Brayner – [email protected]

O grupo que se propõe a fazer uma nova política dá sinais de que se movimenta para as eleições municipais de 2020. Embora tudo venha acontecendo de forma discreta, e sem alardes, há um trabalho de construção – tijolo a tijolo – de um bloco sólido para tentar o comando da Capital. Há um obstáculo aparente: excesso de puritanismo entre seus membros. A política não trafega em céu de brigadeiro, mas enfrentando turbulências.

Quando tudo vai bem na formação de uma estrutura política, certamente alguns tropeços podem ser previstos à frente.

A viagem a Brasília da vereadora Emília Correa, ontem, passaria despercebida se ela não tivesse gravado um vídeo exibindo excessivo otimismo e preparando a todos para “grandes novidades”. Além – claro – da conversa que ela não anunciou com a delegada Danielle Garcia. Só esse papo desperta curiosidade. Garcia é uma fixação do grupo para filiação partidária, com objetivo de seu lançamento à Prefeitura de Aracaju.

Emília também pretende ir à disputa, mas, segundo informações de pessoas vinculadas ao novo segmento político, a delegada é mais citada nas consultas preliminares que são realizadas junto à opinião publica, mesmo que Emília Corrêa esteja bem e o empresário Milton Andrade se coloque à disposição e exponha projetos para administrar a cidade. Não se sabe o resultado da conversa entre a vereadora e a delegada, mas é público que Danielle Garcia recusa firmemente sua participação na política e se mostra realizada com o seu trabalho no Ministério da Justiça e Segurança, que tem à frente Sérgio Moro.

Esse grupo, liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), também delegado e que aterrissou na política por pane no percurso, tem gestos e ações de direita. Não se revela de situação ou oposição, mesmo que na Câmara Municipal a vereadora se mostre crítica contundente ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Fixa-se na posição em defesa da sociedade, independente de cor partidária ou tendência ideológica. Mas, em algum momento, se mostra preconceituosa em relação a atitudes de políticos que eles consideram equivocadas e retrógradas, ale de por uma barreira de isolamento para evitar contaminação.

Essa vacina, contra o que enxergam como a “praga da velha política”, pode até imunizá-los, mas os coloca isolados e até mal vistos. É voz geral que os defensores de “uma nova velha política” não vão muito longe em razão da ausência de grupo. E isso é essencial para buscar mandatos majoritários e proporcionais, além de sustentar algum projeto político eficiente e digno. Tem muito que se ver nesse projeto novo, para se acreditar no seu fetiche por aliados puros e inocentes, adjetivos que não cabem para formação de uma estrutura política sólida.

Assim, dentro de uma visão informal de início de projeto, a possibilidade de se tornar páreo duro na disputa pela Prefeitura de Aracaju passa muito longe. Há necessidade de um pouco de ousadia e desprendimento para se chegar ao sucesso eleitoral em tão curto espaço de tempo.

Visita de Alcolumbre

O presidente em exercício Davi Alcolumbre (DEM) viajou de Brasília a Maceió, ontem, ao lado do seu colega Collor de Melo.

*** De lá veio a Sergipe em companhia dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Esteve por quatro horas em Aracaju, verificou a poluição nas praias e retornou à Brasília, onde passa a Presidência para Jair Bolsonaro.

Grupo Antibomba

Quem passou em frente ao Palácio dos Despachos, nas primeiras horas da tarde de ontem, ficou curioso com um veículo do Grupo Antibomba, da Polícia Federal, estacionado em frente.

*** Nada demais. Apenas esquema de segurança para o presidente em exercício, senador Jair Alcolumbre, que estava chegando a Aracaju e iria ao palácio.

Petrobras sabe

O médico Antônio Samarone publica novo banner no WhatsApp, em que diz: “a comitiva de Alcolumbre visitando as praias é Circo”.

*** E acusa: “a Petrobras sabe a origem do óleo. Só não pode divulgar. Foi impedida!”

Mitidieri faz cirurgia

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) vai se ausentar de suas atividades na Câmara por algumas semanas, para uma cirurgia: “Depois vou ficar por muito tempo longe de guloseimas”.

*** Ontem a sua equipe realizou “uma pequena despedida” em seu gabinete, na Câmara Federal.

Fará uma bariátrica

Fábio Mitidieri vai fazer uma cirurgia bariátrica e aproveitar pra realizar outros exames que vinha postergando. O deputado diz que vinha em ritmo muito forte e “preciso parar e cuidar da minha saúde”.

*** A cirurgia será em Aracaju e o deputado se afasta por 45 dias.

Gilmar é candidato

O deputado estadual Gilmar Carvalho [ainda PSC] não recua um milímetro. Deixa claro que “com absoluta certeza serei candidato a prefeito de Aracaju”.

*** Gilmar vai continuar em silêncio até que seja decidida a sua desfiliação do partido.

*** Diz que aonde chega, em qualquer lugar, “fica emocionado com tantas manifestações de carinho e de apoio dos eleitores”

Emília e Danielle

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) viajou a Brasília, onde se encontra. A informação é que ela foi conversar com a delegada Danielle Garcia, cedida ao Ministério da Justiça e Segurança.

*** Por telefone avisaram que a conversa seria sobre política, mas não há confirmação. Emilia estava acompanhada do presidente regional do Patriota em Sergipe.

Com certeza

À noite o empresário Milton Andrade (Novo) disse que se Emília teve encontro com Danielle, com certeza propôs a participação da delegada nas eleições de 2020.

*** Sobre as declarações de Danielle que prefere continuar delegada, Milton disse: “ela tem se mantido calada, mas há avanços nas conversas”.

Gravou vídeo

Por volta das 16:30 horas, a vereadora Emilia Correa gravou um vídeo, dizendo que estava em Brasília trabalhando desde cedo.

*** Ela alertou: “E pense! Estou com muita coisa para levar a Aracaju. Se prepare”!

*** Emilía teria conversado também com a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Divisão política

Na visão de um observador político, nas cidades que registraram rachas em um dos grupos, deve haver dificuldade para eleição a prefeito dos que se dividiram.

*** Deu como exemplo Itabaiana, com Valmir e Maria Mendonça, e Lagarto com os Ribeiros e os Monteiros.

Márcio em Curitiba

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, esteve ontem em Curitiba para visita ao ex-presidente Lula da Silva. Estava lá também o deputado José Guimarães (CE).

*** Os três conversaram sobre a invasão de óleo nas praias do Nordeste.

*** Lula pediu aos dois: “cuidem do PT que quando em sair daqui cuidarei do Brasil”.

Cumprimenta pessoal

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), cumprimentou sergipanos que estiveram no camarote oficial, no Maracanã, convidados pelo secretário André Moura.

*** Witzel elogiou muito Moura e alongou-se mais um pouco com o deputado federal Fábio Henrique. Já se conhecem de contatos em Brasília.

JB vai às eleições

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) viaja hoje a Buenos Ayres para assistir às eleições presidenciais da Argentina.

*** Aproveita e participar do último dia de campanha dos candidatos de esquerda Albert Fernandes e a vice Cristina Kirchner.

Seguro defeso

O INSS em Sergipe não recebeu nenhuma determinação sobre a antecipação do seguro defeso, que serviria aos pescados nesse período de poluição das águas no litoral de Sergipe.

*** A informação do INSS é que continua valendo as datas já determinadas do defeso. Portanto, nada mudou até agora.

Vinícius e o DEM

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Aracaju, vereador Vinícius Porto (DEM) revela que só se manterá na legenda caso haja um entendimento para apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira a prefeito da Capital.

*** Fora dessa possibilidade, ele pode deixar o partido. Mas acredita que há chances e razões para o DEM decidir vir para o grupo.

Um bom bate papo

Um cabo e um soldado – Subtenente Edgard acha que só tem uma solução para o Brasil, art. 142 da Constituição Federal, ou seja, um cabo e um soldado.

Crítica nas redes – A presença do presidente em exercício, Davi Alcolumbre (DEM), em Aracaju mereceu críticas nas redes sociais.

D. Maria – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) acompanhou Alcolumbre e esteve no Palácio dos Despachos, ao lado da vice-governadora Eliane Aquino (PT).

Poço Verde – Edna Dória, mulher do ex-prefeito Toinho de Dorinha (PSB), se movimenta para disputar a Prefeitura de Poço Verde.

Não será fácil – Edna vai candidatar-se e terá pela frente o prefeito Higgo Oliveira, que vai à reeleição, a pesar de enfrentar alguns problemas.

Mais plásticos – Uma possibilidade assustadora: Pesquisas projetam que até 2030 haverá mais plásticos nos oceanos do que peixes.

Cadê Marina – Onde anda Marina Silva que não se manifesta sobre a invasão de óleo nos mares do NE. Marina não se manifestou sobre isso um só momento.

PEC da prisão – Para o Patriotas, a solução seria votar a PEC da prisão em segunda instância, que está pronta para ser votada na Câmara.

Críticas e elogios – Até ser concluída a votação sobre prisão em segunda instância, o STF será duramente criticado pela direita e da mesma forma defendido e exaltado pela esquerda.