SAMUEL: JÁ SOMOS ELEITOR E ESTAMOS ELEGÍVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

25/10/19 - 10:52:35

O deputado estadual capitão Samuel Barreto usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (25) para comunicar que já oficializou a sua residência domiciliar no município de São Cristóvão. Samuel Barreto esteve no Fórum do município onde pegou o seu título de eleitor.

Pré-candidato a prefeito da quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão, Samuel afirma que “já somos oficialmente eleitor de São Cristóvão. Na manhã desta sexta-feira fomos buscar nosso título finalizando o processo de transferência de domicilio eleitoral para o município de São Cristóvão e ficar apto como eleitor e como elegível aqui no município”, disse o deputado.

Sobre a pré-candidatura em São Cristóvão, Samuel Barreto diz que está realizando visitas em várias comunidades, principalmente àquelas que foram abandonadas pelo poder público. “Estamos caminhando muito e não vamos parar. Vamos nos inteirar dos problemas do município, principalmente daqueles locais onde foram esquecidos pelos governantes porque, se formos o escolhido, já teremos um diagnóstico da situação”, explicou Samuel.

Munir Darrage