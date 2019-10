Seguro defeso: senadora Maria do Carmo destaca sensibilidade de Alcolumbre

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou nesta quinta-feira (24), a sensibilidade do senador Davi Alcolumbre que, como presidente interino da República, assinou em Aracaju, o Decreto de prorrogação do seguro-defeso pelo prazo de 60 dais. O ato ocorreu no final desta tarde, no Palácio dos Despachos, na presença de diversas autoridades, dentre as quais o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

A medida alcançará cerca de 60 mil pescadores que tiveram suas atividades afetadas pelas manchas de óleo em praias do Nordeste. Todos serão beneficiados por duas parcelas extras. Maria explicou que o seguro-defeso garante ao pescador artesanal um salário mínimo por mês durante o período de proibição da atividade de pesca, chamado de defeso.

“Agradecemos ao presidente interino da República, Davi Alcolumbre, pela sensibilidade com que olhou para essa categoria mais vulnerável e pela solidariedade demonstrada ao povo nordestino, neste momento em que vivemos a maior crise ambiental de todos os tempos”, disse a senadora que integrou a comitiva presidencial que esteve em Alagoas e Sergipe visitando áreas afetadas pelas manchas de óleo de origem, ainda, desconhecida.

”Esse drama que vivemos é um caso único, de proporções inimagináveis, mas nossa estada como presidente em exercício, acompanhado de todas as autoridades aqui, significa a preocupação do governo central sobre o que fazer para diminuirmos os danos. Nossa vinda é um gesto político e institucional com o Nordeste brasileiro, de reconhecimento a essa região, a sua capacidade de desenvolvimento econômico, e com o nosso país”, disse o presidente interino.

