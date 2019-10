Workshop apresenta recursos que poderão ser destinados às áreas de Pesquisa e Desenvolvimento em Sergipe

Especialistas esclareceram a finalidade do Programa de P&D Tecnológico do Setor de Energia Elétrica

Os olhares atentos dos pesquisadores e representantes de instituições desenvolvimentistas do estado foram tomados pelo conteúdo apresentado no workshop “Oportunidades de Pesquisa e Desenvolvimento com a Celse”, realizado na manhã da quinta-feira (24). O evento promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) junto com as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), aconteceu no auditório do SergipeTec, em São Cristóvão.

Com o objetivo de explicar as regras de aplicação de verbas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e apresentar os montantes que deverão ser destinados em projetos para o ano de 2020, a Celse mostrou aos presentes que a Lei Federal 9.991/2000, determina que toda empresa de energia deve destinar uma porcentagem dos seus recursos para pesquisa.

Durante o evento foram apresentados uma série de assuntos importantes como os tipos de projetos que podem ser elegíveis, as instituições que são capazes de apresentar projetos que podem ser considerados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), despesas típicas que podem ser eletivos aos recursos do programa, e oportunidades de parcerias.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho participou do workshop e avalio como muito pertinente a discussão no tema. “É importante trazer todos os tipos de pesquisas inovadoras para o estado. Esse evento é de grande relevância, pois leva novas informações para as pessoas que se interessam pelo assunto e qualifica estes profissionais. O Estado tem investido bastante em projetos de apoios às universidades, já que Sergipe não reduziu o orçamento de pesquisas de desenvolvimento. Talvez seja o único estado em todo o país que conseguiu este feito”, disse.

É importante frisar que as pesquisas na área de energia não precisam, necessariamente, serem realizadas no estado em que a empresa está instalada, entretanto, graças ao bom relacionamento que Sergipe mantém com a Cele, a empresa pretende realizar esses estudos no Estado. Pedro Litsek, ressalta que a intenção é fazer com que Sergipe consuma todos os recursos ofertados pela empresa nesta área. “Temos por regulamentação, a obrigação de gastar uma determinada quantidade de recursos em pesquisas de desenvolvimento. Iremos aportar de seis a 15 milhões de reais nestes projetos nos próximos 25 anos. Nesse evento de hoje, pudemos explicar para as instituições como funciona esse programa e o que é preciso para que elas concorram a esse montante”, afirmou a presidente da Celse.

Os professores especialistas Mauricio Moskowicz e Lucca Zamboni, ambos do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) foram os palestrantes do evento. Eles dialogam de forma aberta e didática sobre as regras e mecanismos de aplicação das verbas de P&D.

O professor Dr. Mauricio Moskowicz explicou o porquê de tornar notória a pesquisa no setor elétrico. “Este setor é estruturado e está em profunda mudança. Desta forma, a inovação tem um papel fundamental na sustentabilidade das empresas que atuam no setor, gerando benefícios para as empresas e o consumidor final, que é realmente a peça mais importante deste tabuleiro”, concluiu.

Levando em conta o uso do espaço para a geração de conhecimento, o presidente do Sergipe Parque Tecnológico, Brenno Barreto, salientou a vontade de fortalecer este projeto. “O SergipeTec é o ambiente ideal para que a gente promova esse tipo de discussão. Temos alguns núcleos aqui no SergipeTec, a exemplo do Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética, que se tornou o melhor local para pensar, pesquisar e desenvolver qualquer tipo de benefício para esta temática”, destaca.

Presenças

Participaram do evento pesquisadores de diversas instituições como Instituto Federal de Sergipe (IFS), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe (ITPS), Senai, Sebrae, Energisa, entre outras.

