XII Olimpíada Ambiental atinge mais de mil inscritos e 133 escolas envolvidas

25/10/19 - 10:33:39

Resultado será conhecido em 11 de novembro na página do Governo do Estado na internet e no dia 27 será a entrega da premiação no Complexo Cultural Gonzagão

As inscrições da Olimpíada Ambiental, realizada pelo Governo de Sergipe, já se encerraram. Foram exatamente 1.060 projetos disponibilizados para avaliação dos jurados e os melhores trabalhos já serão conhecidos no próximo dia 11 de novembro. A comunidade estudantil do estado se empenhou em participar do evento que tem como tema principal o cuidado com o meio ambiente. São 32 escolas municipais, 48 estaduais e 53 pivadas inscritas, totalizando 133 instituições sergipanas envolvidas no evento.

A XII Olimpíada Ambiental do Estado traz como tema central ‘Resíduos Sólidos: o primeiro passo para a sustentabilidade’. A iniciativa tem o objetivo de desafiar estudantes e professores a criarem vídeos para a realização das atividades. O evento é uma realização da Secretaria Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por intermédio da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e secretarias municipais de educação.

A coordenadora de Recursos Hídricos da Sedurbs, Elane Alvarenga, explica que nesta edição houve um efeito positivo no número de inscritos. “Isso aconteceu devido a uma forte mobilização das escolas estaduais, municipais e privadas em todo o estado, o que resultou em um grande êxito na quantidade de inscrições, dando continuação ao hacking de mil projetos inscritos entre os de alunos e professores”.

De antemão, as instituições de ensino públicas e particulares do estado devem ficar atentas ao calendário do evento, pois, em 11 de novembro, o site do Governo de Sergipe www.se.gov.br disponibilizará a lista com as 10 escolas classificadas mediante as seguintes categorias: arte (educação infantil e fundamental I), produção de texto (fundamental II e ensino médio), educomunicação (fundamental II e ensino médio), música (somente alunos) e vídeo-aulas (somente professores).

Criada há 12 anos, a Olimpíada Ambiental já premiou escolas públicas e particulares de todo o estado. A Coordenadora do projeto, Elane Alvarenga, explica a importância do evento no meio estudantil, para que alunos e professores mantenham o foco de preservação ambiental em sala de aula. “Nunca foi tão emergente a realização de um projeto educacional como a XII Olimpíada Ambiental de Sergipe. Diante da necessidade de abordar acontecimentos atuais em nossa sociedade devemos discutir os impactos socioambientais de forma conjunta, pois, o projeto vem sendo instrumento de mudança e aprimoramento das soluções ambientais”, destacou.

Fase final: Premiações

Os alunos classificados em 1º lugar serão premiados com cadernetas de poupança no valor de R$ 1.000 e medalha de ouro, enquanto que o segundo lugar receberá R$700,00 e medalha de prata. Já o terceiro lugar receberá a quantia de R$ 500,00 e medalha de bronze, além de troféu para a escola. Os alunos classificados do 4º ao 10º lugar irão ganhar ingressos para visitação ao Oceanário de Aracaju, além de medalhas de participação.

O professor classificado em primeiro lugar ganhará um notebook, a quantia de R$ 1.000,00 e troféu. Os professores classificados em segundo e terceiro lugar receberão R$700,00 e R$500,00 respectivamente, além de troféu.

Fonte e foto assessoria