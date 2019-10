AVENIDA BEIRA MAR CONTINUA COM BINÁRIO NO SENTIDO SUL NESTE SÁBADO, 26

26/10/19 - 06:00:53

Montado pela Prefeitura de Aracaju nesta sexta-feira, 25, o binário no trecho em obra da avenida Beira Mar permanece neste sábado, dia 26. Assim, o tráfego de veículos no sentido Norte (praias/Centro) continua interditado no trecho compreendido entre o retorno depois do cruzamento com a avenida Tancredo Neves e o Parque da Sementeira.

Dessa forma, após o cruzamento com a Tancredo Neves, o condutor que segue sentido Norte (praias/Centro) deverá acessar o sentido contrário (Centro/praias) da via até o Parque da Sementeira, ponto em que retornará à pista de origem.

Além disso, no início da manhã do sábado, o acesso à avenida Tancredo Neves será interrompido para o condutor que trafega pelo sentido Norte da avenida Beira Mar. O condutor terá a opção de fazer o retorno logo à frente, acessando o sentido Sul da Beira Mar e em seguida a Tancredo. O bloqueio irá durar aproximadamente 2h.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos, das 5h às 17h. O binário continuará montado até a próxima terça-feira, dia 29.

Rotas alternativas

A SMTT recomenda o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos na avenida Beira Mar. Portanto, para quem segue do Centro sentido região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes, Rio de Janeiro e Pedro Calazans.

Para quem sai da região das praias sentido Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Santos Dumont (Orla da Atalaia), Mário Jorge de Menezes, Delmiro Gouveia, Melício Machado e Hildete Falcão.