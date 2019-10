Bancada do Jornal Nacional recebe o jornalista Lyderwan Santos

26/10/19 - 07:23:45

Neste sábado 26, o apresentador do Bom Dia Sergipe representa o estado no telejornal mais importante do país

Com mais de 10 anos de jornalismo, o apresentador Lyderwan Santos vive um momento importante em sua carreira. Neste sábado, 26, às 20h30, o jornalista representa Sergipe na bancada do Jornal Nacional, considerado o mais importante telejornal do país. O JN comemora 50 anos e, para celebrar a data marcante, a TV Globo realiza um rodízio especial, sempre aos sábados, entre apresentadores de afiliadas de todo o país.

“O Jornal Nacional é um sonho. De fato, nunca imaginei sentar na bancada do JN e sempre foi como uma grande referência para mim, para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível”, declara Lyderwan.

Lyderwan dividirá a bancada do Jornal Nacional com Lucimar Lescano, apresentadora do MS2, da TV Morena, do Mato Grosso do Sul. A jornalista começou a trabalhar na emissora como repórter e depois seguiu como apresentadora, editora e editora-chefe. Há 17 anos é chefe de redação, tendo como uma das funções a coordenação do núcleo de rede. A ação comemorativa iniciou no dia 31 de agosto e vai até 30 novembro.

“Esse projeto de comemorar os 50 anos fornece esta oportunidade para os jornalistas que trabalham nas afiliadas. É uma maneira de valorizar o profissional e o trabalho que é feito na emissora”, acrescenta.

A apresentação será apenas neste sábado, mas Lyderwan já está no Rio de Janeiro desde terça-feira, realizando treinamentos, reuniões de pauta do jornal e pilotos do telejornal. Já na noite desta sexta-feira, 25, o jornalista será apresentado aos telespectadores de todo o Brasil e enaltecerá as potencialidades e belezas naturais do estado.

Natural de Governador Valadares, Minas Gerais, veio para estado para trabalhar e foi na emissora afiliada da Rede Globo que encarou seu maior desafio profissional: ancorar um jornal diário. Lyderwan está na TV Sergipe há quase nove anos.

“Costumo dizer que mudar para Sergipe foi uma escolha de vida. Vivo aqui a fase mais importante da minha carreira profissional. Na TV Sergipe tive a oportunidade de trabalhar em TV da maneira que gosto e que sempre imaginei. Se estou indo ao JN, é por causa dos sergipanos que me acompanham todos os dias, por causa do trabalho que faço aqui. Tenho que agradecer aos telespectadores que diariamente estão comigo na TV Sergipe”, salienta o jornalista.

“Sergipe me deu a oportunidade de viver a minha maior experiência profissional e o Jornal Nacional é um exemplo disso. É muito bacana como as pessoas estão comemorando comigo e me passando muita energia positiva. Isso me deixa muito feliz porque a minha realização profissional é poder levar as informações e ter um reconhecimento da população desse estado. Isso para mim é muito gratificante”, finaliza.

Fonte e foto: Globo / Jorge Soares