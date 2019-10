Governo de Sergipe espera atrair sete mil estudantes para a revisão final do Enem 2019

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), vai realizar nas duas primeiras sextas-feiras de novembro, 1º e 8, a Revisão Final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontecerá no Batistão a partir das 14h.

A Arena Batistão vai dar uma pausa no futebol para receber a maior revisão do Enem já realizada no Brasil. É o que afirma a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos. Com entrada gratuita, a Seduc pretende acolher cerca de 7 mil estudantes da rede pública de ensino, bem como os demais estudantes que desejam participar. Na ocasião, os jovens receberão um kit com material de estudo e lanche para iniciar o longo dia de preparação.

Para Eliane, as aulas são ricas em motivação e conhecimento a partir de dicas cuidadosamente planejadas e ministradas pelos professores do Pré-universitário. “Neste momento, toda a logística está montada para receber o público que nós estimamos. Será um grande evento e fará diferença na condição psicológica e de conhecimento dos nossos estudantes”.

No primeiro dia os estudantes da rede pública estadual de ensino serão acolhidos com a apresentação da banda Os Faranis, momento reservado para a descontração e o alívio das tensões. Na sequência, os professores da equipe docente do Preuni irão rever os conteúdos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Já no segundo dia, a recepção ficará por conta da banda A Trupe, formada por ex-alunos do polo Pré-Universitário Ulysses Guimarães, localizado em Umbaúba, que atualmente estudam na Universidade Federal de Sergipe. Depois, os estudantes irão conferir os assuntos que envolvem Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A revisão acontece a dois dias das provas que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro pelo Ministério da Educação em todo o território nacional.

Aos que ainda não sabem como se alimentar em dias como estes, as nutricionistas do Departamento de Merenda Escolar darão dicas do lanche ideal para enfrentar as cinco horas de prova. Para ficar por dentro é só acessar as redes sociais da Seduc.

