Hemose fecha no feriado do Dia do Servidor Público e reabre na terça-feira, 29  

Em virtude do feriado do Dia do Servidor Público, celebrado na próxima segunda-feira (28), os serviços de coleta de sangue e atendimento ambulatorial do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não funcionam. Ficam mantidas apenas a dispensação de sangue e hemocomponentes para a rede hospitalar, que seguem em regime de plantão 24 horas.

Na terça-feira (29), a unidade retorna o funcionamento em horário regular, das 7h30 às 17h. O público interessado em doar deve estar em bom estado de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 quilos e portar documento de identidade original com foto, válido em todo território nacional. Menor de 18 anos deve apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsável legal, que está disponível para download no site: www.hemose.se.gov.br.

É importante ressaltar alguns cuidados que o voluntário deve adotar na noite anterior a doação de sangue, como por exemplo, dormir pelo menos seis horas, evitar ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta. Para o dia da doação é necessário comparecer ao serviço bem alimentado, durante a doação é coletada uma bolsa com até 450 ml de sangue.

Serviço

O Hemocentro de Sergipe disponibiliza para o público os serviços de agendamento de campanhas para doação de sangue, cadastro de medula óssea, palestras e visitas técnicas. Mais informações pelo e-mail: [email protected] através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.