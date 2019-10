IBRAIN É RECEBIDO POR WITZEL E QUER TRAZER PROJETO PARA A SSP DE SERGIPE

26/10/19 - 07:15:27

“Fiquei surpreso com o modelo de Segurança Pública que foi implantado no Estado do Rio de Janeiro pelo governador Wilson Witzel (PSC) e acho que aquilo que tem resultados positivos para a população dever ser copiado ou adaptado. Apesar da nossa Segurança Pública em Sergipe ter conseguido avançar no combate ao crime, acho que nós podemos ir ainda mais além”.

O depoimento é do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) que, ao longo dessa semana, foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, ao lado dos colegas parlamentares Tallysson de Valmir (PR) e Jeferson Andrade (PSD) no Palácio da Guanabara. A reunião com o governador fluminense foi intermediada pelo ex-deputado federal e hoje secretário-chefe da Casa Civil do RJ, André Moura. (PSC).

Ibrain se mostrou surpreso com a queda assustadora nos índices de violência do governo do Rio de Janeiro e avalia que a “sensação de mais segurança” se deu por contra da criatividade e coragem do governador que apostou em tecnologia e menos burocracia. Ele aproveitou para agradecer o apoio logístico dado por André Moura.

“O nosso Estado de Sergipe perdeu muito com a saída de André Moura! Perdemos um excelente representante na capital federal. André exerceu com brilhantismo seu segundo mandato na liderança do governo no Congresso Nacional e até hoje vários municípios sergipanos estão sendo beneficiados com recursos para investimentos e maquinário. Quero agradecer a André que não apenas nos recebeu bem, como nos proporcionou essa audiência com o governador”, pontuou Ibrain Monteiro.

Por fim, o deputado disse que pretende apresentar para a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe e até para o governador Belivaldo Chagas o modelo de ação do governo do RJ no combate à violência. “Nossa intenção não é comparar nada ou medir forças. Queremos o melhor para Sergipe. Se tá dando certo lá fora, nós podemos tentar trazer isso para as nossas polícias, ajudando no combate ao crime organizado”, completou Ibrain.

Da Assessoria de Imprensa