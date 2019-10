INSTITUTO ESTRE PROMOVE APRESENTAÇÕES DO “HISTÓRIAS PARA PERTENCER AO MUNDO”

26/10/19 - 06:00:16

O Instituto Estre, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação de Rosário do Catete, Divina Pastora e Santo Amaro das Brotas, realiza neste mês de outubro uma programação especial de contação de histórias do projeto “Histórias para pertencer ao mundo”, com a artista Kiara Terra. As apresentações são gratuitas e dirigidas aos estudantes dos três municípios.

“O objetivo é possibilitar outras formas de vivenciar a Educação Ambiental e seus valores, como ética, cuidado e cidadania, trabalhando temas como sustentabilidade e direitos humanos, a partir da tradição teatral e a interação do público”, explica Bruno Villaça, assistente de Projetos do Instituto Estre.

Kiara Terra é contadora de histórias e criadora do método História Aberta – cada participante ouve, cria e conta a história, formando uma história coletiva. Além de ser uma parceira do Instituto Estre, já tendo participado de seus eventos em São Paulo e no Paraná, a paulistana formada em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC São Paulo, é uma das maiores contadoras de histórias do país.

O Instituto Estre de Educação Ambiental é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que se tornou um centro de referência em educação ambiental. Criado em 2006 e mantido pela Estre Ambiental, tem seus projetos divididos em duas áreas de atuação: Educação Ambiental e Diálogos e Conhecimentos.

Fonte e foto assessoria