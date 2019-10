Maysa Reis anima Bailinho de Halloween no Shopping Jardins

26/10/19 - 07:40:53

Caça aos doces, concurso de fantasia e muita música divertem toda a família no próximo domingo (27)

Bruxinhas e monstrinhos têm encontro marcado para o próximo domingo (27) no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir das 14 horas, o centro de compras celebra o Dia das Bruxas com muita música, alegria e diversão. A brincadeira começa com uma deliciosa gincana de caça aos doces.

Para participar, basta o responsável pela criança resgatar o cupom de inscrição na brincadeira que estará disponível no Kuporama do aplicativo do Shopping Jardins a partir do meio-dia do próximo domingo (27). O app só permite baixar um cupom por dispositivo em que estiver instalado.

Depois é só apresentar o cupom no Balcão de Informações (em frente à loja Ri Happy) e pegar o baldinho com o mapa da caça aos doces. Os participantes terão até as 17 horas para retirar o recipiente, caso contrário, o balde será disponibilizado a outra criança que queira participar da brincadeira. Para ganhar as guloseimas, a garotada deve entrar nas lojas sinalizadas no mapa, fazendo a pergunta: “Travessuras ou Gostosuras?”.

Bailinho

Toda a família está convidada para curtir o Bailinho de Halloween que acontecerá no domingo (27), a partir das 16h, no Estacionamento C, em frente aos restaurantes Senzai e Austrália. A animação ficará por conta da boa música e da alegria da cantora Maysa Reis. O acesso será gratuito. Basta caprichar na fantasia arrepiante e se divertir!

Animadores e pintura facial gratuita para a criançada integram a programação que incluirá também um animado concurso de fantasia às 17h30. Crianças entre 1 e 12 anos de idade poderão participar do concurso, mediante inscrição prévia que deve ser feita pelos pais ou representante legal até o dia 26 de outubro em uma das lojas participantes do Desfile Kids “Aventuras no Fundo do Mar” (Clube Melissa, Lilica & Tigor, Livraria Escariz, Kitty Baby, Bibi, Malwee Kids, Puket, Tip Top e Cambalhota) ou, no dia 27 de outubro, até às 17h, no Estacionamento C, com a promotora do Bailinho de Halloween. As vagas são limitadas.

Um júri composto por jornalistas e formadores de opinião irá escolher os vencedores em cinco categorias. O primeiro colocado em cada categoria será agraciado com um presente de uma das lojas participantes. Confira o regulamento completo em shoppingjardins.com.br e curta com a garotada uma tarde de muitas gostosuras e travessuras!

Bailinho de Halloween

O quê? Baile infantil com caça aos doces, animação da cantora Maysa Reis, animadores, pintura facial gratuita e concurso de fantasia.

Quando? 27 de outubro (domingo). Caça aos doces a partir das 14h e bailinho a partir das 16h.

Onde? Caça aos doces – Largada no Balcão de Informações.

Bailinho – Estacionamento C (em frente aos restaurantes Senzai e Austrália) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Caça aos doces – Baixe o cupom de participação no aplicativo do Shopping Jardins (aba Kuporama) no domingo (27) a partir das 12h e retire o baldinho no Balcão de Informações às 14h. Cupons limitados.

Concurso de fantasia – Inscrições nas lojas participantes até o dia 26 de outubro.

Classificação etária? Livre.

Foto: Victor Caldas

Fonte Shopping Jardins