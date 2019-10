PMA emite alerta sobre alta da maré na capital dias 27, 28, 29

26/10/19 - 05:58:53

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta, na tarde desta sexta-feira (25), para informar à população o indicativo de maré alta entre os dias 27 e 29 deste mês.

Com o auxílio do serviço de alerta por SMS 40199, da Defesa Civil de Aracaju, são enviadas mensagens de alerta à população de áreas que apresentam maior vulnerabilidade ao fenômeno.

Os picos das marés estão previstos para a madrugada do domingo, dia 27 (2.3m às 4h 12min); segunda-feira, dia 28 (2.4m às 4h 54min), 28; e terça-feira, dia 29 (2.3m às 5h 37min). O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que a gestão municipal atua de maneira intensificada para reduzir os transtornos.

“Não podemos conter o fenômeno natural, mas atuamos de maneira integrada aos demais órgãos da Prefeitura, como a Emsurb, Emurb e SMTT, para minimizar os efeitos provocados pela alta da maré, nas regiões mais vulneráveis”, informou.

Além de emitir o alerta por SMS, as equipes de Defesa Civil visitaram, nesta sexta-feira, as regiões que podem ser mais impactadas pelo evento, a fim de orientar a população sobre alguns cuidados que devem ser adotados.

As equipes de Defesa Civil se mantêm em atenção às demandas que possam surgir. O órgão pode ser acionado 24h por dias através do número emergencial 199.

Serviço de Alerta por SMS

Para realizar o cadastro no Serviço de Alerta, é preciso enviar uma mensagem de texto para o número 40199, com o CEP da localidade sobre a qual deseje obter as informações. Em seguida, o usuário receberá uma mensagem de confirmação e estará habilitado a receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e possibilita cadastrar mais de um CEP.

Fonte e foto: PMA