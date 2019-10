SergipePrevidência alerta usuários sobre atendimento do Censo Previdenciário

O horário de atendimento em todas as unidades é das 07h às 16h30, de segunda a sexta-feira

O Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência, está em fase de levantamento de todos os servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, de todos os poderes e empresas públicas e fundações. Em Aracaju e no interior, o censo acontece em diversos polos localizados em pontos estratégicos. O horário de atendimento em todas as unidades é das 07h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Com o objetivo de garantir maior agilidade no atendimento para os mais de 60 mil usuários que precisarão realizar o censo, é necessário que antes de se dirigir a um polo de atendimento, os servidores ativos, inativos e pensionistas realizem o agendamento do atendimento por meio da internet. “O agendamento é fundamental para garantir celeridade em todo processo, afinal, durante o agendamento on-line, já reforçamos no sistema todos os documentos que são necessários, evitando assim que o servidor vá até um polo de atendimento e não consiga fazer seu recenciamento”, pontua o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima.

Os polos de atendimento na capital podem ser visualizados no link: https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Aracaju_locais.pdf

Já a lista dos locais que realiza atendimento no interior está disponível no link: https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/Interior_locais.pdf.

Para mais informações e agendamento, acesse: www.sergipeprevidencia.se.gov.br/censo.