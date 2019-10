SMTT Aracaju e cooperativa de táxis lotação dialogam sobre otimização do serviço

26/10/19 - 06:57:53

Em audiência administrativa realizada nesta sexta-feira, 25, na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, o superintendente do órgão, Renato Telles, discutiu com cooperados e com o presidente da Cooperativa de Táxi Lotação e Transporte Alternativo de Aracaju (Cootaju), Antônio Andrade, melhorias no serviço e a contribuição dos permissionários para a mobilidade urbana na cidade.

O presidente da Cootaju apresentou ao superintendente da SMTT o projeto de um aplicativo direcionado aos usuários do táxi lotação, que possibilitará a checagem dos horários de partida e acompanhamento do trajeto, por exemplo, e relatou ainda problemas com transporte irregular de passageiros que prejudicam a categoria.

“O diálogo da categoria com a SMTT é importante para que haja avanços no serviço. Aproveitamos a oportunidade para relatar o que vem acontecendo em relação ao transporte irregular de passageiros, especialmente, nas ruas Bahia (Siqueira Campos) e Cláudio Batista (Santo Antônio), prejudicando os táxis lotação. Tivemos um posicionamento do órgão e saímos da reunião esperançosos”, garantiu Antônio Andrade.

O superintendente Renato Telles se comprometeu a reforçar a fiscalização nas áreas apontadas pelos cooperados. “A SMTT faz fiscalizações, diariamente, para combater o transporte irregular de passageiros e iremos intensificar este trabalho, que também é importante para dar segurança à população. Os táxis lotação transportam dezenas de pessoas todos os dias, é um importante meio de transporte de Aracaju e esse diálogo com a categoria é bom para ouvirmos as demandas e trabalharmos em conjunto”, destacou Renato.

