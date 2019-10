ACUSADOS DE TRÁFICO E PISTOLAGEM MORREM EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

27/10/19 - 07:07:35

Uma operação conjunta realizada neste sábado (26) pela Delegacia Regional de Tobias Barreto e policiais do 11° batalhão e Ciopac/Caatinga, terminou com dois homens mortos no município de Poço Verde.

A operação comandada pelo delegado Fábio Alan Pimentel e o tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, era para cumprir dois mandados de prisão em desfavor de Reginaldo de Jesus Junior, o “Naldinho” como é conhecido, acusado de tráfico e João Batista de Jesus Santos, o “Batista”, acusado por vários crimes de pistolagem no município.

Os dois homens foram localizados no conjunto Valadares, e no momento da abordagem, eles reagiram e trocaram tiros com os policiais e acabaram sendo feridos. Socorridos, eles foram levados para um hospital da região mas não resistiram e morreram.

Em poder da dupla, a polícia apreendeu dois revólveres que foram usados no confronto.