CONFIANÇA PERDE PARA CRB NA SEGUNDA RODADA DA COPA DO NORDESTE SUB-20

27/10/19 - 06:01:57

O CRB e Confiança jogaram neste sábado (26) pela segunda rodada da Copa do Nordeste sub-20, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com o resultado, os alagoanos assumiram a liderança isolada do grupo C com 4 pontos. O Confiança segue com um ponto marcado na tabela empatado com Vitória e Bahia, que jogarão neste domingo. Já o CRB-AL é o líder com quatro pontos.

O gol da vitória do CRB foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, com Ruan. O detalhe é que o CRB ainda não foi vazado na competição. Neste domingo, o clássico entre Vitória e Bahia, às 15h, no Barradão, em Salvador, vai encerrar a segunda rodada do grupo C. As suas equipes somam 1 ponto cada.

O Confiança estreou na competição semana passada, jogando em casa, no Sabino Ribeiro. O time empatou em 1 a 1 com o Vitória. Na próxima rodada, os proletários encaram o Bahia. A partida está programada para o sábado, às 15h, no Sabino Ribeiro. No dia 3 de novembro, tem Vitória e CRB no mesmo horário, no Barradão.

Foto: ASCOM/CRB

Com informações da FSF