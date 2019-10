Crianças e adolescentes contemplados com A Tela na Sala de Aula do FICI

27/10/19 - 07:21:26

Cerca de 4 mil e 500 crianças e adolescentes são contempladas gratuitamente pelo projeto A Tela na Sala de Aula do FICI em Aracaju

Público faz parte de escolas públicas e projetos sociais de 23 cidades sergipanas

Cerca de 4 mil e 500 crianças e adolescentes de escolas públicas e projetos sociais de 22 municípios sergipanos, além da capital, participaram gratuitamente do Projeto ‘A Tela na Sala de Aula’, além das sessões especiais do 17ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) em Aracaju. O evento começou na última quarta-feira (23) e segue até o domingo (27) no Cinemark do Shopping Jardins, produzido localmente pela AVBR Produções.

O festival já contou com Mostra Novos Jovens, Sessão Acessibilidade, Prêmio Brasil de Cinema Infantil – Histórias premiadas e O Pequeno Jornalista. “É sempre uma satisfação enorme trazer a magia do cinema com qualidade e diversificação para crianças e adolescentes que não têm essa oportunidade”, disse a produtora local, Deyse Rocha.

Durante os três primeiros dias, os estudantes que passaram pelo FICI tiveram a chance de assistir a filmes na telona – muitos, pela primeira vez. Além de difundir a cultura e a magia do cinema, a ideia é que os conteúdos da produção sejam tratados em sala de aula através de cadernos pedagógicos disponibilizados pela organização do festival.

A professora Eliane Curvello Hora, da Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral, na Zona Norte de Aracaju, falou sobre a interligação do cinema com os conteúdos tratados em sala de aula.

“Eu acho o FICI de uma importância ímpar para essas crianças, porque elas são carentes, que não têm a oportunidade de vir para o cinema. E cinema é cultura. Cultura é muito importante na vida de todos. Com os conteúdos tratados aqui, a gente pode trabalhar tudo, porque os filmes estão ligados à natureza, à sensibilidade, ao amor, à língua portuguesa, à redação… Está tudo entrelaçado”, disse.

Nesta sexta-feira (25), uma das sessões especiais foi a O Pequeno Jornalista. Nela, os alunos tiveram a oportunidade de assistir ao filme Binti, sobre uma menina refugiada de 12 anos. Ao final da sessão, debateram a questão com as repórteres da TV Sergipe Kedma Ferr e Janaína Rezende.

Contando a história de refugiados a partir da perspectiva da notícia, Janaína lembrou que muitas vezes uma realidade que nos parece distante é tema de matérias para a televisão, rádios, revistas e jornais. Além disso, a profissional destacou a importância do jornalista na narrativa.

“O FICI é muito importante porque aqui vai muito além do acesso à cultura, pois é possível levar o conteúdo para sala de aula. A questão dos é um assunto delicado para nós tratarmos com crianças, mas podemos tratar de forma lúdica, explicar algumas coisas e acho que é isso que acontece no dia a dia porque o repórter muitas vezes não sabe todos os assuntos, mas a gente tem o papel de levar essa informação para todos”, disse Janaína Rezende.

Outra sessão especial que ganhou destaque no Fici foi a ‘Novos Jovens’, que contou com a participação da psicóloga Luana Vieira após a exibição do filme Para’í. A produção tem como destaque uma menina guarani que, durante um passeio, encontra um tipo de milho que nunca havia visto na vida. Encantada com as sementes coloridas, ela começa a realizar um cultivo na intenção de mostrar a todos os seus amigos. Durante esta jornada, Para’í começa a se perguntar a razão de ser quem é, questionar o comportamento de sua família e tentar entender o mundo ao seu redor.

A psicóloga disse que o conteúdo trabalhado em sala de aula é uma troca de conhecimento. “Muito interessante por ser uma troca, a gente consegue compreender a linguagem do cinema não somente através da imagem, mas também através da reflexão a partir da temática do filme. Eu, como profissional, tenho a chance de sentir como que os jovens, as antigas crianças e os novos jovens têm interpretado e concebido as novas informações que a linguagem do cinema tem trazido e, eles como espectadores têm a oportunidade de debater isso e interpretar para o cotidiano”, disse Vieira.

Também foram exibidos, durante a sessão ‘Novos Jovens’, os filmes Eleições e Espero tua (re)volta.

A programação do FICI segue com filmes para todas as idades, entre eles, Luccas Neto: Acampamento de Férias, A Turma da Mônica – Laços, Toy Story 4 (3D) e Angry Birds 2. Os ingressos são vendidos a preços populares, custando R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

FICI

Desde a primeira edição, em 2003, o Festival Internacional de Cinema Infantil, dirigido por Carla Camurati e Carla Esmeralda, já exibiu mais de mil títulos, de 36 países, para um público superior a 1,7 milhão de espectadores. As produções são exibidas com exclusividade em salas da Rede Cinemark em Aracaju, Rio de Janeiro, Niterói e Natal.

Apoio

O 17º FICI é apresentado pelo Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Cinemark, BRDE, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine – Agência Nacional do Cinema e Potigás, apoio da Globo Filmes e Telecine. Conta com a coprodução da Esmeralda Produções e coprodução local da AVBR Produções, realização da Copacabana Filmes e Produções, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal e exibição exclusiva na Rede Cinemark. O apoio local é da TV e FM Sergipe, G1 Sergipe, Casa Curta-SE, Superlux e Shopping Jardins.

Serviço

ARACAJU (23 a 27/10)

Cinemark Shopping Jardins

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Bairro Jardins

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Mais informações: www.fici.com.br e @avbrproducoes

Assessoria de Comunicação – FICI – Aracaju