DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO DESTINA R$ 5 MILHÕES PARA A SAÚDE DE ARACAJU

27/10/19 - 06:51:41

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) destinou R$ 5 milhões em emendas parlamentares para a Saúde de Aracaju. O recurso é fruto de um diálogo entre o deputado e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

“Nosso mandato tem buscado o diálogo para que possamos destinar as emendas da melhor maneira possível. Recentemente, conversamos com o prefeito Edvaldo Nogueira que nos relatou as principais necessidades da nossa capital”, afirmou Gustinho.

Diante do cenário apresentado, o parlamentar federal indicou emenda de R$ 5 milhões para a Saúde dos aracajuanos. Isso possibilitará uma melhor qualidade de vida e melhor atendimento nas unidades de Saúde da Capital.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, a iniciativa de Gustinho em dialogar sobre a destinação de emendas demonstra que o parlamentar é um grande aliado do aracajuano. “Fico muito feliz com o envio destes 5 milhões para uma área tão importante como é a saúde. Gustinho tem sido um aliado com quem tenho contado na liberação de recursos para a capital. Em nome dos aracajuanos, agradeço a colaboração do deputado”, disse.

Fonte e foto assessoria