HOMEM É PRESO CONDUZINDO CAMINHÃO ROUBADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

27/10/19 - 09:17:57

No inicio da manhã deste domingo (27), policiais da Força Tática e Getam/3ºBPM realizavam rondas na cidade de Itabaiana quando foram informadas pelo 190 de que um caminhão roubado, placa OGN 0480, teria passado por Frei Paulo e estaria indo em direção à Itabaiana pela rodovia BR 235.

Após a informação, os militares agiram rápido, iniciaram as buscas e localizaram o caminhão e deram ordem de parada. O motorista não obedeceu e tentou fugir, porém os policiais fizeram o acompanhamento com sirenes acionadas e, mesmo assim, o motorista do caminhão adentrou num estabelecimento comercial sediado às margens da rodovia, só vindo parar após chocar-se com diversos objetos e veículos estacionados naquele local.

O condutor foi imobilizado e identificado como Carlos Junior Santos Andrade e é natural e residente em Itabaiana.

O preso e o veículo recuperado foram entregues na Delegacia Regional de Itabaiana.