ROBERTO FREIRE CHAMA ATENÇÃO PARA MANIFESTAÇÕES NA AMÉRICA LATINA

27/10/19 - 05:38:43

Segundo o presidente do Cidadania, manifestações são “demonstração clara de manifestações contra as desigualdades, injustiças e contra tudo aquilo que inquieta a sociedade”

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, destacou na abertura do Congresso Nacional Extraordinário do partido neste sábado (26), em Brasília, a importância do evento e chamou atenção dos delegados e filiados para as manifestações que tomam conta de países da América Latina, como o Chile, Bolívia e Equador.

“É preciso acompanhar bem o que acontece na América Latina, demonstração clara de manifestações contra as desigualdades, injustiças e contra tudo aquilo que inquieta a sociedade. É bom saber que as manifestações não esta acontecendo por acaso. Nesse sentido, a sociedade brasileira está inquieta. Um governo brasileiro que gera problemas e quando não tem os cria”, disse.

Ele ressaltou a importância política do congresso para o Cidadania, que vai decidir o novo estatuto e o programa política do partido.

“Temos que destacar o projeto que estamos construindo. Vemos a formação de novas grandes alianças e estamos antenados com esse mundo novo que está aí. O muro que nos dividia, no mundo da Guerra Fria, caiu. E caiu por conta dessa nova sociedades que está se construindo e somos participantes muito ativos dela. Esse Congresso significa um passo importantíssimo das novas formações políticas que hoje se concretiza”, afirmou.

Foto: Robson Gonçalves

Da assessoria