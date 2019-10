TÁTICO E SMTT REALIZAM OPERAÇÃO CONJUNTA E APREENDEM DEZ VEÍCULOS

27/10/19 - 09:03:55

A ação conjunta foi planejada para coibir abusos recorrentes na localidade, a exemplo da perturbação do sossego

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), desencadearam na noite da sexta-feira (25), a Operação Farol. A ação conjunta culminou na prisão de um homem por tráfico de drogas e no recolhimento de 10 veículos por infrações de trânsito, nas imediações da praça do antigo farol do Bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju.

De acordo com o comando da Força Tática, a operação foi planejada com o objetivo de coibir abusos recorrentes na localidade, principalmente o estacionamento irregular de automóveis, perturbação do sossego, e tráfico de entorpecentes.

Por volta das 2h da madrugada, os policiais flagraram um homem identificado como Rodrigo, 23 anos, portando uma sacola que continha trouxas de maconha prontas para a venda. A ocorrência foi encaminhada à Centras de Flagrantes.

Além do recolhimento dos 10 veículos, os agentes da SMTT autuaram diversos condutores com base em irregularidades definidas pelo CTB. No decorrer da operação, os integrantes da Cotax ainda registraram o atendimento aos envolvidos em um acidente de trânsito.

Fonte/PMSE