Trabalho sergipano destaque no XXI Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas

27/10/19 - 07:27:40

O trabalho intitulado “Caravana do saneamento expresso na bacia hidrográfica do Rio Sergipe” está entre os dez melhores apresentados no XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), de cujo evento participaram servidores da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedurbs), da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (Deso) e dos Comitês das Bacias Hidrográficas (CBH’s).

Os autores do trabalho mostraram, de forma didática, como desenvolvem o Programa, que é realizado em parceria estabelecida entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, com o apoio irrestrito da Sedurbs; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e do Programa Águas de Sergipe (PAS).

“Essa ação do Saneamento Expresso já alcançou seis municípios sergipanos, atendendo a aproximadamente duas mil pessoas. A previsão é atender aos 26 municípios banhados pelas Bacias, de modo a falar de educação ambiental de uma maneira lúdica, não só para estudantes, mas para toda a sociedade”, disse Marcos Lázaro da Costa Santos, presidente do Comitê da Bacia do Rio Sergipe, ressaltando que, hoje, a prioridade é o município de Itabaiana, onde está sendo realizada uma grande obra de micro e macrodrenagem.

Ao destacar o apoio da Sedurbs, o gerente de ações ambientais da Deso e membro da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, Ardilles Ferreira ressaltou a grandiosidade da apresentação e o seu desejo de que outros entes federados possam levar a proposta de educação ambiental para as suas bacias. “É fundamental que os Comitês deem prioridade a educação ambiental que, indiscutivelmente, é um instrumento essencial para a sustentabilidade e para a transformação social”, salientou, lembrando que o programa Saneamento Expresso consiste em um ônibus equipado com maquete, onde o público recebe uma minipalestra sobre o saneamento ambiental.

Ainda no evento, Luiz Carlos Souza Silva, membro do CBH Rio Sergipe apresentou um case sobre os conflitos pelo uso da água no município de Malhador.

O EVENTO

O Encontro é realizado, anualmente, com o intuito de incentivar os Comitês, que funcionam como “parlamentos das águas”, e, também, para debater os cenários dos recursos hídricos no Brasil. Este ano, mais de 1,3 milhão de pessoas de 24 Estados da Federação e do Distrito federal estão participando das discussões sobre a gestão das águas.

Para Mário Léo de Oliveira Rodrigues, Gerente Socioambiental da Deso, a valorização das bacias e dos rios, é fundamental para a recuperação das nascentes. “Esse trabalho é primordial e o sucesso dele depende, também, desse apoio dado pelo Governo do Estado de Sergipe”, disse, observando que os comitês têm o desafio de identificar oportunidades e promover a gestão integrada das águas.

A caravana de Sergipe é composta, ainda, por Lissiane Melo; Viviane Francis Silva Correia; Sheila Patrícia Santos Feitosa e José Jorge Silva.

Fonte e foto assessoria