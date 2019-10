Alunos do curso técnico de administração do Senac visitam o SergipeTec

28/10/19 - 15:16:59

Os alunos do curso técnico de administração do Senac estiveram na manhã desta segunda-feira (28), no SergipeTec, para fazer uma visita técnica, acompanhados do professor Marco Antônio Gonçalves.

Na oportunidade, os alunos conheceram o funcionamento do parque tecnológico, as ações em desenvolvimento e compartilharam conhecimento sobre empreendedorismo.

De acordo com o professor, a visita serviu como um estimulante ao espírito empreendedor dos alunos, para fomentar a o desenvolvimento de novos negócios. Os alunos foram recepcionados pelo gestor Marcelo Dósea e pela analista Adriana.