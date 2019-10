Aracaju Moto Fest acontece de 14 a 17 no Kartódromo da Orla de Atalaia

28/10/19 - 15:49:29

O maior encontro de motociclistas do nordeste terá mais uma edição em Aracaju. De 14 a 17 de novembro acontece no Kartódromo da Orla da Atalaia, a 18ª edição do tradicional Aracaju Moto Fest. Um programa para toda a família sergipana que reúne diversas atrações e movimenta várias áreas da economia sergipana como a gastronomia, turismo e lazer. Dentre as atrações, estão diversos estandes de clubes, lojistas, expositores e concessionárias, atividades motociclísticas, praça de alimentação com diversos food trucks e uma programação musical com shows de bandas locais em todas as noites do evento.

“Um evento que já está consagrado no calendário da região e atrai milhares de motociclistas e pessoas que vão observar e curtir o Aracaju Moto Fest. Nosso objetivo maior é sempre incentivar e fomentar o mercado do motociclismo e isso ajuda muito na questão de que mais pessoas visitam a nossa cidade, os hotéis ficam cheios de turistas e movimenta muito a economia local no período. Aumentamos a duração do evento e promete ser mais um grande sucesso mantendo a tradição”, destaca Augusto Silva, um dos organizadores do Aracaju Moto Fest.

Milhares de pessoas de diversas partes do país visitam o local nas quatro noites de festa e entretenimento do maior encontro de motociclistas do Nordeste. O que também significa lotação da rede hoteleira aracajuana. O Aracaju Moto Fest também preza pela lado social, por isso a entrada no evento é a doação de 1 kg de alimento por pessoa, o que reflete na arrecadação de várias toneladas de alimentos que são doadas para instituições beneficentes no estado.

Por Felipe Martins

Foto assessoria