Associação dos Militares da Reserva é homenageada pela Igreja Universal

28/10/19 - 05:12:13

Com o objetivo de agradecer a Deus, as conquistas alcançadas pelos policiais da reserva, a Igreja Universal fez na manhã deste domingo (27), uma bela homenagem à esses guerreiros, com um culto para abençoar esses profissionais que durante a sua trajetória de trabalho, prestaram um relevantes serviços à sociedade.

O presidente da Associação dos Militares da Reserva Reformados e Pensionistas do Estado de Sergipe(Asmirp/SE), o Sargento José Marcos dos Santos (sargento Lau), agradeceu o apoio e as orações e comentou sobre a presença de policiais de Alagoas e Bahia.

Durante o evento, a banda da Polícia Militar tocou abrilhantando a festa. Na oportunidade, estiveram prestigiando o culto, os policiais do Corpo de Bombeiros Civil, policiais da Reserva do Exército, além do Deputado Estadual Capitão Samuel e o do Sargento Vieira.

Fonte e foto assessoria