Centro Médico do Trabalhador ultrapassa mais de 140 mil atendimentos em 9 meses

28/10/19 - 15:28:08

O trabalho de excelência e qualidade na prestação dos serviços é permanente na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. A unidade está desde o dia 08 de Janeiro sob o controle administrativo e operacional do Centro Médico do Trabalhador que já realizou neste período 140.828 atendimentos, sendo 1.239 procedimentos realizados neste final de semana.

Vale ressaltar que apesar da superlotação e da ampliação na quantidade de atendimentos, os serviços disponibilizados não foram prejudicados. Aliás, em contrapartida ao acréscimo no número de atenção aos usuários, foi ampliada a quantidade de profissionais disponíveis na UPA. Com a presença diária de 10 médicos: clínicos, estabilização, cirurgia, ortopedista, ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório.

“Ninguém sai do Nestor Piva sem ser atendido”, Jória Dias (Gestora Administrativa).

Neste período de administração do Centro Médico do Trabalhador no Nestor Piva vários avanços já foram realizados, desde a inédita parceria com a Guarda Municipal [possibilitando a implantação de uma estrutura da GMA na unidade]. Inclusive, foi concretizada a aquisição de duas ambulâncias para ajudar na transferência dos pacientes. Todas as ações desenvolvidas sob nova gestão tem o propósito de promover a humanização na unidade, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

“A humanização colocada em prática na UPA se traduz em uma forma de cuidar, compreender, abordar, perceber e respeitar o doente em momentos de vulnerabilidade. Por sinal, com o acompanhamento de assistente social contratada pelo Centro Médico do Trabalhador”, esclareceu Jória

Por: Elder Santos