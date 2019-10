Correios apresenta cases de sucesso em operações logísticas na 16ª SNCT

28/10/19 - 12:07:31

No último sábado (26), o público da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conheceu um pouco mais da experiência dos Correios na execução de megaoperações logísticas.

No primeiro momento da apresentação proferida pelo diretor de Operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro, foi demonstrado o desafio que é executar o maior sistema de seleção universitária do mundo: o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Desde 2009, após o vazamento de uma prova, os Correios assumiram, a convite do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a logística de entrega e coleta dos exames a 6 milhões de candidatos que participam do certame anualmente. Este ano, as provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

Diretor de Operações dos Correios apresenta os desafios das operações logísticas. Foto: Marta Ribeiro/Correios.

“Temos a capacidade de fazer essa operação porque estamos em todos os municípios brasileiros. O grande desafio é conseguir fazer a entrega, em 3 horas, em dois fins de semana, da prova certa, no lugar certo, para a pessoa certa”, disse o diretor. Nesses 9 anos, os Correios contabilizam erro zero na entrega das provas do Enem.

Nos Jogos Rio 2016, maior operação logística do mundo em tempos de paz, foi a primeira vez em que um correio público foi responsável por toda logística. O diretor da empresa destacou que os Correios acumularam expertise ao operarem os Jogos Panamericanos de 2007 e ao buscarem conhecimento in loco em cidades-sedes como Sidney, Londres e Toronto.

Os números impressionam. Na Vila Olímpica, os Correios foram responsáveis pela montagem dos 3.700 apartamentos nos 37 edifícios construídos para recepcionar cerca de 50 mil pessoas, entre atletas, árbitros e jornalistas de todo o mundo. A estatal também atuou no manuseio do material das 65 modalidades esportivas presentes nos Jogos, das amostras antidoping e das mil medalhas olímpicas, objetos mais desejados pelos competidores. Da montagem a desmontagem de arenas inteiras, desde bolinhas de ping pong até obstáculos do hipismo que pesavam 2 toneladas, os Correios conseguiram fazer o transporte e a guarda de mais de 30 milhões de itens, com 100% de acerto.

Como resultado, a operação logística realizada pelos Correios nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foi eleita pelo Comitê Olímpico Internacional como uma das melhores operações logísticas de todos os tempos, entrando para a história como referência mundial. “As pessoas que trabalharam nesse evento fizeram a diferença. Com essa experiência, temos condições de fazer qualquer operação”, destacou o dirigente.

Correios na SNTC – Cerca de 100 mil pessoas participaram nos sete dias de programação da feira, que aconteceu em Brasília e em vários estados do país. Na capital, a exposição teve a participação de mais de 100 instituições públicas e privadas em 140 estandes. Os Correios, que ocuparam um dos maiores espaços do evento, foram um dos destaques da Semana. A empresa atraiu a atenção com algumas de suas inovações e, também, fascinou adultos e crianças com o resgate da história das comunicações.

O público participou ativamente das várias atividades oferecidas: oficinas filatélicas, redação e envio de cartas pela internet, sorteios, vídeo em 360°da viagem de uma encomenda, simulação da tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), exposição da bicicleta elétrica, de lockers e de um armário inteligente.

Os Correios parabenizam o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e demais parceiros pelo sucesso da SNCT. A estatal reitera seu compromisso em colaborar com a agenda do governo federal na execução de políticas públicas que melhorem, cada vez mais, a vida do cidadão brasileiro.

Assessoria de Imprensa