Curta-SE lança programação voltada para o Dia da Animação

28/10/19 - 06:31:00

As mostras serão exibidas no Cine Vitória com entrada gratuita

Em comemoração ao Dia Internacional da Animação, o Festival Internacional de Cinema Iboamericano de Sergipe, Curta-SE, preparou uma programação para os dias 28 e 29 de outubro. Nestes dois dias serão exibidas mostras infantis, nacional e internacional no Cine Vitória com entrada totalmente gratuita.

No dia 28, data em que é celebrado o Dia Internacional da Animação, às 19h, serão exibidas sessões simultâneas nas telas de cinemas de todo o país com o intuito de gerar integração social em todas as regiões do país, além de facilitar a inclusão e o acesso da população à cultura. A iniciativa é da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA).

Já no dia 29 serão exibidas as Mostras Infantil e Curtas Nacionais às 10h e 14h, respectivamente, no Cine Vitória. No horário das 10h será a vez da Mostra Festivalzinho, voltada para alunos da rede pública de ensino e às 14h, mostra de curtas nacionais aberta para o público geral.

A diretora executiva do Curta-SE, Rosângela Rocha, falou sobre a programação e a importância de desmistificar a ideia de que animação é só para crianças.

“O Curta-SE irá abrir as portas do Cine Vitória para comemorar o Dia Internacional da Animação com programações voltadas para todo o público. A ideia é que possamos ver que a animação atende a todas as idades”, afirmou.

Confira a programação:

28/10 – Mostra DIA 2019 – Cinema Vitória – 120′

– Parceria ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação

19h – Mostra Curtas Nacionais – 60′

20h – Mostra Curtas Internacionais – 60′

29/10 – Mostra DIA 2019 – Cinema Vitória

Parceria ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação

10h – Mostra Infantil – Festivalzinho – 60′

14h – Mostra Curtas Nacionais – 60′

Assessoria de Comunicação – Casa Curta-SE