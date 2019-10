Fortur debate políticas de desenvolvimento do turismo em Sergipe

Durante a 35ª edição foi tratada a elaboração do Plano Estadual de Turismo, o Regimento Interno do Fórum, além do lançamento do calendário de eventos 2019-2020 de uma empresa de eventos

Em comemoração ao dia da “Sergipanidade” o Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur), realizou a 35ª reunião ordinária, no Hotel Del Canto. O Fórum foi presidido pelo secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto, e contou com a participação de membros de entidades públicas e privadas que visam planejar ações, propor políticas de fortalecimento e de expansão do Turismo sergipano.

Durante a reunião, com o objetivo de atualizar o Regimento Interno do Fórum Estadual de Turismo, foi criado um grupo de trabalho formado por cinco membros: Secretaria de Turismo, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Polo Coqueiral Representativo de Estância e Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH). O grupo irá apresentar propostas de atualizações e mudanças previstas para apresentação no dia 04 de dezembro, portanto, a última reunião do Fortur em 2019.

O secretário Sales Neto explicou o objetivo do Fórum e falou da importância da participação de todo o trade.

“Discutimos aqui hoje sobre o novo regimento, que iremos construir e votar na próxima reunião. Estamos construindo este documento com uma riqueza de vozes, de pessoas que realmente são comprometidas com o turismo, que têm muito para contribuir e que vivem e entendem a área, seja no mercado, na academia ou no setor público. A intenção é que a gente possa trazer o novo regimento de forma mais mastigada e na próxima reunião votá-lo, para vigorar no fórum nos próximos anos”, explicou.

Além do novo regimento, está prevista a construção do Plano Estadual de Turismo, com consultoria do Sebrae Sergipe, através de recursos do projeto Investe Turismo.

O superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Paulo do Eirado, explicou a construção do plano. “A consultoria busca organizar dados que são do próprio trade turístico de Sergipe. Eles irão coletar os dados relevantes, levantar o histórico do turismo de Sergipe, analisar tendências e construir um plano de mãos dadas com todos os atores locais, para apresentar de uma maneira organizada, ordenada e com metodologia a forma como a gente venha a trabalhar no futuro, organizando assim um plano de trabalho para o turismo sergipano”, argumentou.

Eirado disse ainda que “é fundamental ter uma visão de longo prazo, senão não conseguiremos dar uma alavancada no turismo de Sergipe e ao mesmo tempo, precisamos dessa visão, porque isso nos fortalece até para superar as pequenas adversidades que a gente tem no dia a dia”, ressaltou.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Antônio Carlos Franco, reafirmou a importância de eventos com esse propósito. “Essa reunião é um instrumento onde todos os atores que participam do turismo de Sergipe podem discutir ideias, trazer sugestões, e fortalecer parcerias. É um importante momento de debate que só tem a agregar e complementar o turismo”, afirmou.

Construção integrada –

Durante a reunião, participaram, além das instituições integrantes do Fórum, alguns empresários do setor artístico. Um deles foi o empresário Fabiano Oliveira, na companhia dos sócios da empresa Augustos produções, onde apresentaram o calendário de eventos 2019/2020. Na programação, constam cinco datas de shows bussiness, distribuídas em dois meses de festa no período da alto-estação, que compreende dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, e devem movimentar a indústria turística durante o próximo verão. O destaque é o lançamento do novo DVD da cantora Ivete Sangalo com Show Live Experience, no “Fest Verão Sergipe 2020”.

“Outra novidade é o bloco Vumbora com desfile na avenida Santos Dumont, orla de Atalaia, onde os maiores blogueiros do Brasil estarão presentes fazendo postagens e divulgando Sergipe. Isso desperta a curiosidade dos seguidores que se sentem atraídos e vem ao nosso estado”, disse. O empresário agradeceu ainda ao secretário Sales Neto e pediu apoio do trade, especialmente do turismo receptivo no suporte do calendário de eventos. “Vamos de mãos dadas, juntos somos todos mais fortes e podemos crescer muito mais”, finalizou Fabiano.