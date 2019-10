GRUPO PINHEIRO SEGURANÇA E TAURUS REALIZAM A MAIOR EXPOSIÇÃO DE ARMAS

28/10/19 - 12:00:38

O Clube de Tiro Pinheiro em parceria com uma das maiores fabricantes de arma de fogo do país, a Taurus, realizará, nos próximos dias 29, 30 e 31 de outubro, uma Exposição de Armas, a partir das 15h.

O evento tem por objetivo aproximar o público alvo das novidades do ramo. Por isso, a atividade foi pensada especialmente para usuários com Certificado de Registro, sendo Caçador, Colecionador e Atirador Esportivo, além de policiais civis e militares, bombeiros, agentes prisionais, guardas municipais, militares, promotores e magistrados.

Além disso, uma série de atividades foram pensadas para ampliar o conhecimento em outros aspectos da prática do tiro e segurança privada, com a realização de palestras voltadas ao tema. Entre os palestrantes confirmados está o Major Cleidson Vasconcelos, ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no dia 29; o delegado de Polícia Civil, Mestre em Sociologia e doutorando em Direito Penal, Abelardo Lima Inácio, no dia 30; e o Conselheiro da Juventude Libertária de Sergipe, Gabriel Melo, no dia 31.

Para mais informações, ligue (79) 2105-5154 ou (79) 98101-4987.

Para a imprensa, por motivos de segurança, é necessário preencher o formulário neste link http://bit.ly/cadastroctp e confirmar a presença de acordo com o dia que estará presente. Para o dia 29, neste link (http://bit.ly/expodia1), para o dia 30, clique aqui ( http://bit.ly/expodia2) e, para o dia 31, acesse (http://bit.ly/expodia3). Lembrem-se de apresentar um documento de identidade oficial com foto.

Por conta das normas do Exército Brasileiro e da Polícia Federal, não é permitido, infelizmente, a prática de tiro sem o Certificado de Registro de Atirador, o CR. Em caso de dúvidas sobre o credenciamento, ligar para (79) 99139-0358

Por Marcos Rodrigues Meneses