HOMEM MORRE APÓS PERDER O CONTROLE DA DIREÇÃO E VEÍCULO CAPOTAR NA SE-100

28/10/19 - 16:20:17

Um homem morreu, no final da manhã desta segunda-feira (28), após perder o controle do veículo e capotar na Rodovia SE-100, no município da Barra dos Coqueiros.

O veículo seguia pela Rodovia no sentido Pirambu, quando o condutor perdeu a direção e capotou por algumas vezes.

O acidente aconteceu por volta das 10:30h nas proximidades do Povoado Capuã, no município de Barra dos Coqueiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, foi constatado o óbito do condutor.

Os bombeiros também foram acionados para retirar a vitima que ficou preso às ferragens.