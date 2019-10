Japoatã encerra 1ª turma do programa “Na Medida Certa”, com excelentes resultados

28/10/19 - 16:10:28

A Secretaria Municipal de saúde de Japoatã, através da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) encerrou na tarde da última terça-feira (23), o primeiro um grupo de atividades do programa “Na Medida Certa” em Japoatã, e na manhã desta quarta-feira, (24), o aconteceu o encerramento do grupo de Projeto A.

De acordo com os profissionais os resultados foram satisfatórios, pois além de reeducar o hábito alimentar, todas as quase 150 participantes, entre as alunas da sede e do Povoado Projeto A, apresentaram uma redução significativa da circunferência na cintura.

Houveram alguns destaques e durante o encerramento os resultados foram apresentados, destacando-se em primeiro lugar em Japoatã a participante Erica Regina, de 31 anos, com redução de 6,5 Kg e perda de 10cm de circunferência, e no Povoado Projeto A quem se destacou foi a participante Joana Dark de 39 anos com a redução de 5kg e perde de 10 cm de circunferência. As duas primeiras colocadas receberam um “mimo” como prêmio pela determinação e dedicação durante esses 3 meses. Ainda em ambas ocasiões foram servidos lanches, e é claro bem saudáveis e saborosos. Logo após uma dinâmica realizada pela profissional de educação física Andressa, estimulando para as conquistas de cada uma continue, para que elas levem o que aprenderem durante esses três meses para vida, adquirindo muito mais bem estar e qualidade de vida.

O programa buscou oferecer uma melhor qualidade de vida para pacientes com sobrepeso/obesidade, e com Doenças Crônicas não Transmissíveis associadas, os pacientes foram avaliados, por uma equipe multidisciplinar, acompanhados pelos profissionais: Educador Físico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicóloga. De acordo com os profissionais o programa está sendo muito bem aceito pelos participantes e pela população, pois várias inscrições foram realizadas e os novos grupos em outros Povoados do município estão já espera.

O Objetivo da Prefeitura de Japoatã, através da Secretaria Municipal de Saúde e Nasf é melhorar a saúde da população, é provocar à vontade da comunidade em mudar de vida, ter bons hábitos alimentares, praticar de atividade física, além da interação social.

Fonte e foto T.Dantas Comunicação