Mosaic Fertilizantes doa 190T de alimentos a ONGs e famílias em situação vulnerabilidade

28/10/19 - 15:45:21

Ação faz parte de campanha para arrecadação de alimentos na qual a empresa duplicou o total doado pelos funcionários

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, está celebrando o Dia Mundial da Alimentação com uma campanha para a arrecadação de alimentos em todas as unidades do Brasil. A empresa duplicou o montante angariado com o apoio dos funcionários e, por meio do programa AlimentAÇÃO, doará um adicional de aproximadamente 50 toneladas de alimentos.

No total, serão distribuídas 190 toneladas de mantimentos para 19 municípios do País, beneficiando diretamente cerca de 50 mil pessoas. Os mais de 450 funcionários que participam do Programa de Voluntariado da empresa são os responsáveis pela escolha das entidades beneficiadas e pela distribuição das cestas.

A aquisição de parte dos alimentos está sendo realizada preferencialmente junto a pequenos comércios ou produtores locais, o que contribui com o dinamismo da economia local nas cidades onde a empresa atua.

Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance social da companhia, afirma que todas as ações têm relação com a missão da empresa que é ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. “É emocionante e muito recompensador perceber o quanto nós podemos impactar positivamente a realidade das comunidades que estão a nossa volta. Agradecemos o esforço de todos os funcionários e parceiros que tornaram esta ação possível”, diz.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook e LinkedIn.

Fonte e foto assessoria