Multidão lota a Arena Siri com a realização da Jornada Missionária

28/10/19 - 05:19:41

A Arena Siri, principal praça de eventos do município de Nossa Senhora do Socorro, ficou completamente lotada de fiéis, neste sábado, 26, que vieram de diversas partes para prestigiar a primeira edição da Jornada Missionária de Socorro (JMS). Com o tema “Batizados e enviados”, o evento foi realizado pela Forania Rainha dos Apóstolos e de Todos os Santos, e contou com o apoio da Prefeitura.

Durante o mês de outubro as 12 paróquias realizaram o mês missionário e o evento deste sábado marcou o encerramento da jornada. A concentração teve início às 16h, logo em seguida a banda Sementes, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, subiu ao palco. Também foi rezado o terço, seguido de missa celebrada pelo vigário episcopal, Padre Eugênio.

Um dos organizadores do evento, o Padre Adeilson Almeida, falou sobre a realização da Jornada Missionária no município. “Esse mês foi muito rico da presença de Deus. A cada família que era visitada, era levada uma palavra de esperança e com isso saímos fortalecidos, porque Deus vai agindo em nossas vidas. E essa festa coroa o encerramento desse mês de trabalho. É uma alegria para todos nós”, disse.

O secretário de Cultura, Natan Reis, falou sobre a satisfação em ajudar na realização do evento. “O que nos motivou foi a participação da comunidade católica. São 12 paróquias reunidas que procuraram o prefeito e pediram para que fosse realizado um evento aqui no município. É um evento de muita tranquilidade e paz e também um momento de agradecer pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a cidade”, explica.

Bastante emocionado com a realização da JMS, o prefeito Padre Inaldo, resumiu o sentimento de poder receber uma ação tão grandiosa como essa no município. “É uma enorme satisfação, aqui se encontram as 12 paróquias que existem em Socorro, louvando e agradecendo à Deus e Nossa Senhora pelo mês missionário, semeando nas famílias a importância da palavra de Deus. Agradeço aos padres que atenderam esse chamado para que pudéssemos celebrar com o nosso povo. Iremos colocar esse evento no calendário do município, pois o povo católico precisa desse dia, para que se reúnam, louvando e agradecendo a Deus por cada socorrense”, enfatiza.

A atração nacional, a cantora Eliana Ribeiro, falou sobre o sentimento de participar de um momento tão importante para a cidade. “Estou muito feliz por conta desse mês missionário, que se encerra com esse show. Me sinto honrada em estar com esse povo maravilhoso, para através da música que os corações sejam tocados”, disse.

Entre o público presente, algumas autoridades do município, como o vereador Júnior do Panzuá. “É um momento de grande felicidade, precisamos agradecer por esse evento belíssimo ser realizado aqui em Socorro e acredito que no próximo ano será ainda melhor”, garante.

A vereadora Gel Rocha, também esteve presente. “É muito importante para o município esse evento, essa é uma junção das paróquias. O povo de Socorro agradece ao prefeito por um evento tão importante”, afirma.

Fonte e foto assessoria