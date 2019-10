No mato sem cachorro

28/10/19 - 08:23:25

Sem nome de peso para disputar a Prefeitura de Aracaju, o esfacelado DEM reza por uma improvável abertura de janela política permitindo que deputados mudem de partido sem risco de perderem os mandatos. Desorientados tal qual caçador no mato sem cachorro, os demistas acreditam que, em isso ocorrendo, atrairão parlamentares insatisfeitos com as próprias legendas. Essa é uma aposta por demais arriscada, pois se a sonhada janela não for aberta em 2020, o DEM terá pouquíssimo tempo para colocar um plano bê em prática antes das convenções. Mas não é só esse detalhe que aflige a direção demista: não fosse a medíocre administração de Aracaju pelo ex-prefeito João Alves Filho, o partido caiu em desgraça após a denúncia que um dos maquinistas do trem de servidores fantasmas descoberto na prefeitura era justamente o ex-vice José Carlos Machado, atual presidente do DEM. Diante de tamanho desgaste, mesmo ocorrendo a abertura da janela partidária, será difícil para o Democratas encontrar um prefeiturável disposto a nadar contra a maré. Portanto, se os ventos continuarem soprando desfavorável, o partido da senadora Maria do Carmo Alves chegará à campanha de 2020 tão ou mais destroçado quanto se encontra agora. Misericórdia!

Suspeito engaiolado

A Polícia botou as mãos em Edson Alcântara Santana, o “Ercinho”, acusado de ter matado Rauan Stefani Santos Santana, secretário da Prefeitura de Itabaiana. O crime ocorreu em julho passado, quando a vítima tomava café numa churrascaria daquele município. Foragido de Sergipe há 10 anos, “Ercinho” responde por outros homicídios. Preso em Tocantins, o dito cujo deverá ser recambiado para Sergipe nos próximos dias. Vixe!

Meia boca

Quem precisa resolver algum problema nas repartições públicas deve deixar pra fazê-lo amanhã. É que o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram ponto facultativo, nesta segunda-feira, em homenagem ao Dia do Servidor. O comércio da capital e interior abrem as portas normalmente, porem a frequência de consumidores deve ser meia boca, principalmente por conta da grave crise econômica. Cruz, credo!

Teste de simpatia

E quem está medindo a simpatia junto ao eleitorado lagartense é o ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB). Estimulado pela família a se candidatar a prefeito, o moço começou a frequentar com mais afinco eventos no município. De olho na santa e outro nos eleitores, Sérgio participou, no final de semana, da 12ª Caminhada Missionária da Paróquia de Santa Luzia. Disse ter ficado satisfeito com os tapinhas nas costas e “estamos juntos”. Marminino!

Ódio na internet

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil denunciadas somam 20.975. Lastimável.

Dois a zero

E a polícia sergipana mandou para a terra dos pés juntos mais dois suspeitos de homicídio e tráfico de drogas. Localizados por policiais no município de Tobias Barreto, Reginaldo de Jesus Junior e João Batista de Jesus Santos foram fuzilados porque teriam reagido à voz de prisão. A Polícia diz ter apreendido dois revolveres em poder dos acusados. Então, tá!

Primas pobres

Nem toda igreja fatura tanto quanto a rica Universal do Reino de Deus. Entre as inúmeras congregações abertas diariamente no Brasil, algumas fazem das tripas coração para continuarem abertas. Tem daquelas trocando milagres por mercadoria de segunda mão, como bicicleta, carrinho de pipoca, moto velha, o diabo a quatro. Crendeuspai!

Queimando dinheiro

E este governo militar parece ter encontrado uma solução para os graves problemas causados ao turismo nordestino pelo óleo cru derramado no mar: enviar para a região ministros e robusta comitiva. Os indigitados desembarcam nas capitais, sobrevoam de helicóptero as praias poluídas, prometem recursos federais, enchem o bucho de comidas regionais e dão no pé. E toda essa farra é bancada pelos contribuintes. Homem, vôte!

Dupla jornada

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Danôsse!

Conta gotas

O governo de Sergipe começa a pagar, quinta-feira próxima, a folha salarial deste mês. Vai receber no dia 31 quem ganha até R$ 3 mil, além do pessoal da Educação, Ipesaúde, Sergipe Previdência, Segrase e Agrese. Os demais servidores com salários acima de R$ 3 mil só colocarão a grana no bolso no distante dia 12 de novembro. Santo Cristo!

Poluição

Interessado em comprar um imóvel em Aracaju, um cidadão pergunta a outro se o ar é puro nos bairros Treze de Julho e Jardins. Resposta: “É, puro esgoto”. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 12 de julho de 1908.