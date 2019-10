Oposição recua e não reage

28/10/19 - 01:06:13

Diógenes Brayner

A eleição municipal de 2020 em Aracaju é assunto nas reuniões entre políticos e um mundo de pessoas que se envolve diretamente na política. Cada um tem opinião formada sobre a sucessão municipal. Análises e comentários geralmente são conflitantes e se encaixam à visão e interesse de cada um. Entretanto, há quase um consenso, mesmo em segmentos da oposição, da dificuldade para superar Edvaldo Nogueira (PCdoB), que se mobiliza diariamente e faz com que Aracaju supere dificuldades pelas quais passava.

E isso vem ficando cada vez mais claro, porque setores da oposição criticam agora as ordens de serviços para início de obras, anunciadas quase que diariamente. Lógico que é papel da oposição encontrar brechas para contestar ações da situação, mas o que se vê é certa falta de motivos para desqualificar a administração. Esse discurso não atinge o prefeito e nem deixa o eleitorado em dúvida quanto ao trabalho que vem sendo realizado e, naturalmente, vai dificultar o palanque quando do embate na campanha eleitoral.

Ontem à noite, uma das análises feitas, durante rodada de pizza, foi que a “situação está com dificuldade para apresentar algum outro nome, porque o do prefeito Edvaldo Nogueira dispensa mais de uma chapa. Sente-se absolutamente confortável”. Além disso, segundo ainda a observação, “a oposição está fragilizada por um motivo claro: não se manteve unida”. Vendo com frieza e sem apelar para preferências pessoais ou partidárias, realmente é isso aí. O bloco de oposição se dispersou em 2018 e não há mais um grupo e nem liderança capaz de traçar os rumos que a leve a lugar algum.

Essa dispersão não é boa agora, onde se percebe um enorme vácuo que pode refletir no pleito de 2022. Há o grupo dos que anunciam um modo novo de fazer política e ameaça disputar a Prefeitura. Entretanto não demonstra força eleitoral em razão de pruridos para formação de alianças. A vereadora Emília Corrêa se movimenta, mas ainda não preocupa a outros nomes que pensam em candidatura à Prefeitura de Aracaju. O ex-deputado federal Valadares Filho também se mexe e é um político que não se pode menospreza.

Um detalhe chama a atenção: partidos da oposição que estiveram no bloco de disputa pelo Governo do Estado em 2018, podem declarar apoio e fazer composição com a chapa liderada por Edvaldo Nogueira. As conversas se aprofundam e pode acontecer a qualquer momento. A adesão de uma dessas siglas pode consolidar a fotografia que se exibe hoje.

Turismo corre risco

As manchas de óleo que invadiram as praias de Aracaju – e de parte do Nordeste – estão preocupando o trade turístico. É que há perspectiva da opção do turista para o próximo verão.

*** Donos de hotéis, restaurantes e bares se mostravam mais animados com a presença do maior número de turistas de todos os tempos, mas a presença de óleo nas praias passa a ser preocupante.

Também no Abais

As praias de norte a Sul de Sergipe foram poluídas por manchas de óleo. A mais recente foi a conhecida Praia do Saco, em Estância, considerada uma das mais bonitas do País.

*** O óleo na praia do Saco apareceu na semana passada em pequena quantidade. Já a praia do Abais (também em Estância) a poluição é mais densa.

JB vibra na Argentina

Os candidatos da esquerda Alberto Fernandez e Cristina Kirchner ganharam as eleições na Argentina em primeiro turno. A vitória dá mais força à retomada da esquerda na América do Sul.

*** O ex-governador Jackson Barreto está em Buenos Ayres e participa da festa pela vitória de Fernandez. Só retorna a Aracaju na quarta-feira.

*** Quando viajou para a Argentina, Jackson Barreto previu: “só retorno com a vitória da esquerda e a queda de mais um Governo de lá direicha”.

Tudo botar o pijama

Um leitor de Sergipe, hoje residente em Miami, considerou via zap: “existe coisa mais ridícula que uma pessoa querer a volta ‘dos kirchneres’ na Argentina? Lá está em miséria e o atual presidente fez muita coisa”

*** – É por isso que o povo quis o novo e esses ‘gagas’ vão todos botar o pijama, disse.

*** Comparou: “esse [senador] Alessandro Vieira é igual ao [ex-senador] Zé Eduardo: não ri pra ninguém, mas é melhor”.

*** E mais: “há 50 anos com as mesmas pessoas é difícil. Deixa só o Supremo, que é vitalício”.

Será de oposição

O deputado Fábio Henrique disse ontem que não houve nenhuma nova conversa com o ex-deputado Valadares Filho (PSB). Mas admitiu que a posição do PDT em 2020 será de oposição.

*** Segundo Fábio, o PDT as eleições de 2020 vão ser definidas pelo grupo que está chegando ao partido e pelos colegas que já estão nele.

Refere-se a novos

*** O grupo que está chegando ao PDT é de vereadores “com os quais estamos conversando e também as varias lideranças que estão vindo para o partido”

*** – Não tenho nenhuma informação sobre a vinda de Edvaldo Nogueira para o PDT, nada decidido. Estamos tocando o partido para chegar em 2020, disse Fábio.

Betão no PSB

O ex-candidato a prefeito de São Cristóvão, Betão do Povo, está de malas prontas para o ingresso no PSB. Betão foi candidato a prefeito de São Cristóvão em 2016 pelo PSD e obteve 6.552 votos.

*** Amanhã, o presidente estadual do PSB, o ex-deputado federal Valadares Filho, fará o anúncio ao vivo numa rádio. O comando do PSB em São Cristóvão será de Betão.

Disputa Prefeitura

Uma fonte bem avisada disse que Betão será candidato a prefeito de São Cristóvão. Porém poderá compor chapa majoritária tanto com Adilson Jr. (PDT) – se este for candidato a prefeito – ou com o deputado Capitão Samuel (PSC).

*** – A “tara” de Betão neste momento é derrotar o atual prefeito Marcos Santana (MDB), que tentará a reeleição, tendo como vice o atual presidente da Câmara Paulo Jr. (PP), disse a mesma fonte.

Eliane parabeniza Lula

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) esteve em Curitiba, ontem, para parabenizar o ex-presidente Lula da Silva (PT), por seu aniversário.

*** Eliane levou para ele imagens de 2017, quando a caravana “Lula pelo Brasil”, esteve em Sergipe, “para que você se sinta abraçado pelas pessoas desta terra que tanto lhe estimam e respeitam”, postou.

Próximos da derrota

Eliane desabafa ao dizer que “seus acusadores estão cada vez mais próximos da derrota e você, querido Lula, está cada vez mais perto da liberdade que lhe é de direito e tão cara. Continuamos contigo. Parabéns”!

*** – O mundo inteiro já percebeu o cunho político e sem provas de seu cárcere e que ele é mantido por meio de mentiras e acusações repletas de lacunas, concluiu.

Presente para Lula

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, também esteve nas homenagens pelo aniversário do ex-presidente Lula, em Curitiba.

*** – Quero aproveitar e dizer para o Brasil que o nosso presente para Lula é continuar na luta por sua liberdade, e a cada dia provar para mais pessoas a sua inocência e lutar pelo restabelecimento dos seus direitos políticos, postou Márcio.

Maior líder político

O senador Rogério Carvalho (PT) também postou nas redes sobre o aniversário de Lula. Disse que homenageava “o maior líder político da história do nosso país.” Admitiu que era “dia de gratidão por seu imenso legado de luta pelo povo brasileiro.”

*** E mais: “Somo hoje milhões de Lulas que ecoam saúde, justiça e Lula Livre para o Brasil voltar a ser feliz de novo.”

O DEM na disputa

A direção nacional do DEM insiste que o partido tenha candidato a prefeito em Aracaju e nas demais cidades do interior com mais de 50 mil eleitores.

*** No momento três nomes podem disputar a Prefeitura, os deputados estaduais Gilmar Carvalho e Garibaldi Mendonça, ambos com problemas para mudanças de siglas.

***Tem também a ex-secretária da Segurança, Georlize Teles (DEM.

Recebe incentivo

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, tem sido incentivado por filiados da sigla, durante as reuniões, para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Machado não descarta a possibilidade, mas evita trata sobre o assunto para que não se imagine que ele esteja trabalhando por causa própria.

Ivan Leite e o DEM

Quem recebeu convite para filiar-se ao DEM foi o ex-prefeito de Estância, Ivan Leite (PRB). Foi feito por um velho amigo seu: “deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA)”.

*** Ivan ficou estremecido e disse que “esse convite é para pensar”.

*** Admitiu que realmente é algo a analisar e acrescentou que o PRB também deseja que ele permaneça na sigla.

*** Detalhe: O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido), também tem sido procurado pelo DEM para filiação.

Segredo de Emília

A vereadora Emília Correa (Patriota), que esteve em Brasília na semana passada, gravou um áudio anunciando que teria surpresas para Sergipe. Fez segredo sobre o que seria e pediu: “aguardem-me!”

*** Emilia esteve com a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e conseguiu benefício do Ministério para entidades em defesa da mulher. Seria essa a surpresa.

André em Aracaju

O secretário da Casa Civil do Rio, ex-deputado André Moura (PSC), está em Aracaju. Chegou ontem à noite e já hoje retorna. À noite terá reunião em seu apartamento com subsecretários ligados à sua pasta.

*** Em Aracaju passará o dia atendendo a prefeitos e vereadores do partido, para definir projetos visando às eleições municipais de 2020.

Primeiro ministro

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse a sergipanos que foram assistir ao jogo do Flamengo, quarta-feira passada, no Maracanã, que não iria deixar André Moura retornar mais a Sergipe.

*** Imediatamente ele fez uma pausa: “mas André é que sabe”. A imprensa carioca tem tratado André Moura como “primeiro ministro”.

Chico lança livro

O poeta João Francisco dos Santos (Chico Buchinho) lança quarta-feira, às 17 horas, no Museu da Gente Sergipana o seu livro “Nós da Vida – Poemas anos 80”. Chico hibernou poemas que escreveu nos anos 70 e 80, quando o Brasil vivia uma uma ditadura e a cultura atravessava um período de dificuldades com a censura.

*** Resolveu publicá-los agora, mais de 30 anos depois, sem que o conteúdo se perdesse no tempo e nem revelasse o medo inibia o pensamento livre, democrático e avançado das cabeças privilegiadas. Vale a pena conferir…

Um bom bate papo

Um cabo e um soldado – Subtenente Edgard acha que só tem uma solução para o Brasil, art. 142 da Constituição Federal, ou seja, um cabo e um soldado.

Crítica nas redes – A presença do presidente em exercício, Davi Alcolumbre (DEM), em Aracaju mereceu críticas nas redes sociais.

D. Maria – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) acompanhou Alcolumbre e esteve no Palácio dos Despachos, ao lado da vice-governadora Eliane Aquino (PT).

Poço Verde – Edna Dória, mulher do ex-prefeito Toinho de Dorinha (PSB), se movimenta para disputar a Prefeitura de Poço Verde.

Não será fácil – Edna vai candidatar-se e terá pela frente o prefeito Higgo Oliveira, que vai à reeleição, a pesar de enfrentar alguns problemas.

Mais plásticos – Uma possibilidade assustadora: Pesquisas projetam que até 2030 haverá mais plásticos nos oceanos do que peixes.

Cadê Marina – Onde anda Marina Silva que não se manifesta sobre a invasão de óleo nos mares do NE. Marina não se manifestou sobre isso um só momento.

PEC da prisão – Para o Patriotas, a solução seria votar a PEC da prisão em segunda instância, que está pronta para ser votada na Câmara.

Críticas e elogios – Até ser concluída a votação sobre prisão em segunda instância, o STF será duramente criticado pela direita e da mesma forma defendido e exaltado pela esquerda.